В Пинске будут делать коньяк из белорусского винограда













– Мы вправе называть наш напиток – «белорусский коньяк», так как цикл производства от культивации виноградной лозы до розлива в бутылки происходит на территории нашего винодельческого завода, – подчеркнул на заседании Пинского райисполкома заместитель председателя Владимир Петько.





Впервые производство отечественного коньяка анонсировали в 2019 году. Тогда представили концепцию будущего напитка. Для него разработали коньячную бутылку, оформили дизайн этикетки с дескриптом «cognac». Продукт назвали «А. Скирмунтт /А. SKIRMUNTT» именем белорусского изобретателя-промышленника XIX века.





Александр Изидор Скирмунт (Скирмунтт) основал в имении Поречье Пинского района сахарный и винокуренный заводы, изобрел установку по производству сахара-рафинада. Хозяин Поречья имел свои винокурни, накопил богатый опыт и знания по возделыванию винограда.





Коньяк «A. Skirmuntt» произведен из молодого коньячного дистиллята, выдержанного в присутствии дуба. Напиток прошел трехлетнюю выдержку, сообщается на страничке Пинского райисполкома ВКонтакте.











