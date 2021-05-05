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В Пинске будут делать коньяк из белорусского винограда

В первой половине мая Пинский винодельческий завод приступит к розливу трехлетнего коньяка, изготовленного из белорусского винограда. Некоторое время потребуется на сертификацию, в торговле появление первого отечественного коньяка намечено на конец месяца.




– Мы вправе называть наш напиток – «белорусский коньяк», так как цикл производства от культивации виноградной лозы до розлива в бутылки происходит на территории нашего винодельческого завода, – подчеркнул на заседании Пинского райисполкома заместитель председателя Владимир Петько.

Впервые производство отечественного коньяка анонсировали в 2019 году. Тогда представили концепцию будущего напитка. Для него разработали коньячную бутылку, оформили дизайн этикетки с дескриптом «cognac». Продукт назвали «А. Скирмунтт /А. SKIRMUNTT» именем белорусского изобретателя-промышленника XIX века.

Александр Изидор Скирмунт (Скирмунтт) основал в имении Поречье Пинского района сахарный и винокуренный заводы, изобрел установку по производству сахара-рафинада. Хозяин Поречья имел свои винокурни, накопил богатый опыт и знания по возделыванию винограда.

Коньяк «A. Skirmuntt» произведен из молодого коньячного дистиллята, выдержанного в присутствии дуба. Напиток прошел трехлетнюю выдержку, сообщается на страничке Пинского райисполкома ВКонтакте.
ej.by
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