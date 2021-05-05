EPAM купил израильскую компанию в сфере кибербезопасности





Руководитель направления информационной и кибербезопасности в EPAM Сэм Рейман, комментируя сделку, заявил, что компания увеличила инвестиции в кибербезопасность. Сделка позволит EPAM расширить экспертизу EPAM в концепции Zero Trust («нулевое доверие») и диверсифицировать портфель клиентов на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки.





— Объединив экспертизу, методологии и талант, мы сможем предлагать более гибкие и масштабируемые решения, обеспечивающие беспрецедентно высокий уровень кибербезопасности для наших клиентов, — заявил Сэм Рейман.





Компания White-Hat, со штаб-квартирой в Тель-Авиве занимается кибер-защитой бизнеса своих клиентов с 2013 года, используя инновационные методологии и знания подходов взломщиков. Технологии White-Hat позволят справляться с атаками на организации в правительственном, банковском, страховом, аэрокосмическом и энергетическом секторах.





В White-Hat заявили, что компания готова объединить с EPAM ноу-хау в области кибербезопасности и вывести на рынок новые инновационные решения.





Это вторая сделка EPAM в этом году. В начале апреля EPAM объявил о покупке польской компании PolSource — крупного разработчика решений для Salesforce (облачной CRM-платформы для автоматизации бизнес-процессов). Каждый год EPAM совершает от одной до нескольких сделок.





Компании, которые купил EPAM





2021 — Израильская компания White-Hat, предоставляет услуги в области кибербезопасности.





2021 — Польская компания PolSource, глобальный консалтинг-партнер Salesforce.





2020 — Американская финтех компания Deltiх, разработчик ПО для торговли на бирже. Основателем и гендиректором компании является уроженец Беларуси Илья Горелик. Сумма сделки $31,2 млн.





2019 — Немецкая ИТ-компании Test IO, разработчик SaaS-платформы для краудтестинга приложения. Сумма сделки $17 млн.





2019 — Российский разработчик решений для электронного обучения Competentum.





2019 — Израильская компания NAYA Technologies, специализируются на работе с данными и на миграции данных в облака.





2018 — Американская компания Continuum, специализируется на инновационном продуктовом дизайне. Сумма сделки $55,5 млн.





2018 — Британское диджитал-агентств TH_NK, специализируется на консалтинге. Сумма сделки $35,2 млн.





2015 — Американо-индийский офшорный разработчик с белорусскими корнями Alliance Global Services. Сумма сделки $51,3 млн.





2015 — Американская компания NavigationArts, специализируется на разработке цифровых стратегий и проектировании пользовательского опыта. Сумма сделки

$26,7 млн.





2014 — Российско-американская компания GGA Software Services, разработчик ПО и поставщик услуг фармацевтическим компаниям, производителям медоборудования и др. Сумма сделки $45,5 млн.





2014 — Китайский разработчика ПО для глобальных инвестиционных банков и организаций Joint Technology Development. Сумма сделки $36,8 млн.





2014 — Американская ИТ-компания NetSoft, поставщик услуг для здравоохранения и страхования, и её армянский партнер OzSoft. Сумма сделки $6,3 млн.





2012 — Канадский разработчик ПО Thoughtcorp. Сумма сделки $17,4 млн.





2012 — Американская компания Empathy Lab, специализируется на цифровых стратегиях и разработке продуктов на основе пользовательского опыта. Сумма сделки $34 млн.





Ранее глава EPAM Аркадий Добкин объяснял dev.by , что сделки позволяют ускорить органический рост компании.





— Цель этих сделок для EPAM — ускорение развития компетенций, которые мы в EPAM считаем важными компонентами наших решений. Компании необходимо постоянно меняться, создавать внутренние вызовы для наших сотрудников, находить правильный баланс многофункциональных экспертиз для клиентов.





Иногда мы можем приобрести маленькую компанию из 10 человек, но со знаниями, необходимыми нам для построения полноценного решения в десятки миллионов долларов.



