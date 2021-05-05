Полноценно будет работать Мозырский НПЗ, а «токсичный» новополоцкий «Нафтан» рискует остаться на сухом пайке, пишет news.tut.by Однако белорусские власти уверяют, что нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме. На чем основана их уверенность?

О каких объемах идет речь?

Поставки трубопроводной нефти из РФ на НПЗ Беларуси в мае ожидаются в объеме 608 тысяч тонн. В апреле сырья было поставлено в 2,2 раза больше — 1,32 миллиона тонн. В марте 2021 года поставки нефти из России на заводы в Мозыре и Новополоцке составили 1,24 миллиона тонн. Последнее время белорусские НПЗ перерабатывали суммарно до 1,5 млн тонн в месяц с учетом поставок по железной дороге и из Азербайджана.





По неофициальным данным, в мае планируется отгрузить по «Дружбе» на «Нафтан» лишь 50 тысяч тонн российской нефти. Это сущий мизер, которого хватит на пару дней работы. Как показал прошлогодний опыт, завод может работать на минимальной загрузке, используя сырье, которое имеется в закромах, а также колесную, альтернативную и белорусскую нефть.





Известно, что из альтернативных источников могут быть поставки азербайджанской нефти в размере 80−90 тысяч тонн в месяц. Но ее еще нужно доставить по железной дороге в Новополоцк. Отгрузка российской колесной нефти, скорее всего, не превысит 100 тысяч тонн, даже с учетом скидки РЖД. Запасы сырья могут быть схожего объема.





Вместе с тем, по данным трейдеров, прокачка белорусской нефти в направлении НПЗ Германии в мае останется неизменной в 140 тыс. тонн. «Контракты на поставку майской нефти заключены, предприятие работает в штатном режиме», — сказали TUT.BY в пресс-службе «Белоруснефти».

Почему Россия вдруг стала чувствительна к санкциям?

27 апреля агентство Reuters сообщило, что ряд российских нефтяных компаний могут отказаться от поставок нефти на новополоцкий «Нафтан», опасаясь последствий американских санкций.





Следует напомнить, что США вводили санкции против белорусских госкомпаний в несколько этапов с 2006 года за нарушения прав человека в стране. Среди них были «Нафтан» и концерн «Белнефтехим». С 2015 года США предоставляли попавшим под санкции предприятиям лицензию на работу, которую продлевали ежегодно. С 19 апреля этого года США заменили действующую лицензию 2G на 2H, согласно которой контрагентам любых из подпадающих под санкции девяти компаний рекомендуется завершить любые операции с ними до 3 июня.





В минувший санкционный период «Нафтан» спокойно перерабатывал российскую нефть и у поставщиков не возникало сложностей. Сейчас ситуация изменилась. Российские компании, даже подконтрольные государству, стали чувствительными к санкциям. Тому причиной их более тесное сотрудничестве с зарубежными партнерами и приход иностранных акционеров. Поэтому, например, в 2020 году «Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле после введения санкций США в отношении одной из «дочек» компании.





— Мы продали наш венесуэльский бизнес правительству Российской Федерации. Компания «Роснефть», как международная публичная компания, должна защищать интересы своих акционеров, — сказал РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Что говорят белорусские чиновники?

Белорусские власти на сокращение майских поставок отреагировали спокойно, хотя это вроде как грозит потерями десятков миллионов долларов в месяц.





— Все контракты подписаны. Нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно и спокойно, — сказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.





Ему вторит и пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко:





— НПЗ работают в штатном режиме. Объемы майской переработки нефти даже превысят уровень текущих бизнес-планов. Информация «Транснефти» не противоречит заданиям так, как показывает промежуточные значения транспортировки, которые, как правило, постоянно корректируются в течение полного месяца поставок.

Возможен обход санкций?

Источник TUT.BY в нефтяных кругах считает, что «спокойная реакция белорусского руководства, скорее всего, объясняется тем, что рассматриваются варианты обхода санкций».

— Обойти санкции легко, было бы желание. Для этих целей можно задействовать, например, российскую «дочку» кого-нибудь белорусского спецэкспортера. В частности, ННК. Либо же сырье ["Роснефти" и «Сургутнефтегаза» для «Нафтана"] может выкупать небольшая российская нефтяная компания, которая фокусируется только на внутреннем рынке и которой санкции до сиреневой звезды. То есть варианты имеются. Однако дальше может возникнуть интересный момент. Это сырье надо будет запустить в «трубу». А значит, надо получить благословление не только в «Транснефти», но и в Кремле. Наверняка все помнят, как россияне не хотели пускать нефть из Казахстана по своей «трубе» в Беларусь. Так и здесь может повториться такая история. И тогда это будет означать лишь одно, что в России решили воспользоваться американскими санкциями для решения вопросов на белорусском направлении, — сказал собеседник.





А неурегулированные вопросы между сторонами имеются. Самый свежий пример — это проблемы дочернего предприятия «Транснефти» в Беларуси.





На этом фоне выглядит интересным сообщение о том, что 3 мая Беларусь ввела тарифы на прокачку российской нефти по трем дополнительным направлениям.





Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко также полагает, что вряд ли стоит ждать устойчивого и сильного снижения импорта нефти из России.

— Вероятно, логистика и юридические оформление может быть продумано таким образом, чтобы не ставить под удар российские компании, — сказал он TUT.BY. — Отношения между Россией и Беларусью сейчас можно назвать конструктивными, поэтому намеренно снижать поставки в Беларусь российская сторона вряд ли будет. Переключиться на импорт нефти из других стран Беларуси сейчас будет сложнее, чем до последних президентских выборов — в силу политических причин и охлаждения отношений между европейскими странами и Минском из-за известных событий.

А сможет ли работать Мозырский НПЗ?

Концерн «Белнефтехим» де-факто курирует и Мозырский НПЗ. Но 42,55% акций завода принадлежат российской «Славнефти», 42,76% — Госкомимуществу Беларуси. Поэтому санкции обошли его стороной, он в принципе может работать без особой оглядки на ограничения.





Но то, что напряженность с российскими поставками в Беларусь существует, отмечают в разговорах с TUT.BY работники Мозырского НПЗ. Они говорят, что руководство завода решило внести коррективы в работу.





— На май всем добавили работы. Более того, пошли разговоры о переносе капитального ремонта на осень, — отмечают собеседники. Получить комментарий на Мозырском НПЗ не удалось.





Хотя, как сообщал enkorr, на позапрошлой неделе Мозырский НПЗ сообщил украинским контрагентам, чтобы они подготовили график выгрузки майских ресурсов до 15 мая, после чего начнется ремонт.





5 мая, после чего начнется ремонт.







