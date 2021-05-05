Есть ли в белорусской экономике здравый смысл?

Ярослав Романчук на состоявшемся круглом столе, для того чтобы объективно оценить состояние белорусской экономики и ее перспективы, достаточно взять только один критерий – здравый смысл, у которого есть несколько постулатов, Как заявил известный экономистна состоявшемся круглом столе, для того чтобы объективно оценить состояние белорусской экономики и ее перспективы, достаточно взять только один критерий – здравый смысл, у которого есть несколько постулатов, пишет Ежедневник





Лучше быть в безопасности, чем под угрозой потери жизни и здоровья.





Лучше иметь право, чем бесправие.





Лучше быть свободным, чем крепостным.





Лучше быть с прибылью, чем в убытках.





Лучше быть богатым, чем бедным.





Лучше жить дольше, чем меньше.





Лучше быть передовым, чем отсталым.





Лучше жить здоровым, чем больным.





Лучше жить в чистой среде, чем в грязной.





Лучше, когда власть для народа, а не наоборот.





«Независимо от взглядов и ориентаций никто не будет с этим спорить», - отметил Ярослав Романчук. И если оценивать белорусскую экономику с этой позиции, то получается, что белорусские власти сейчас пилят сук на котором сами же и сидят, то есть уничтожают все то, благодаря чему экономика хоть как-то держалась. Речь о частном бизнесе. Более того, и в управлении государственными финансами все меньше какого-то смысла.





Экономист для примера результаты государственных инициатив по развитию средних городов.





Выполнено более 2 тыс. мероприятий на 7,5 млрд рублей, но ускоренного роста таких городов не произошло. По этому поводу замминистра экономики Анжелика Никитина сказала: «Наша основная задача – разобраться, что этому (росту) помешало, какие точки роста при разработке комплексных программ развития регионов мы не предусмотрели». А дальше в планах вложить еще больше денег в развитие этих городов.





«Это как в известном анекдоте про тлю и урожай, который она съела: «пусть эта тля подавится», прокомментировал Ярослав Романчук.





Еще один пример - деревообработка Беларуси, в которую влито около 4 млрд долларов.





«Это наша одна большая боль», - прокомментировал Ярослав Романчук.





Так в «Борисовдрев» государство вложило около 120 млн долларов и по итогу получили: 2015 год чистый убыток 8,5 млн рублей, 2016 – чистый убыток 3,2 млн рублей, 2017 – чистый убыток 11,2 млн рублей, 2018 –17,2 млн рублей, 2019 – 4,5 млн рублей, 2020 – 10,2 млн рублей.

Как показывают белорусское чудо

По словам Ярослава Романчука, здравого смыла в таком ведении дел нет никакого, но власти используют различные схемы, чтобы улучшить статистику и сделать вид, что «чудо» работает, и поэтому можно обойтись без приватизации. Например, выдаются кредиты, кредиты не возвращаются, а потом накопленные долги переоформляются в акции и отдаются кредиторам – тем же банкам. Так Беларусбанк стал собственником 15,44% акций «Белшины». А по балансу получается, что вроде бы все хорошо, просто идет увеличение уставного фонда предприятия. Не анализ ошибок, не их исправление, а просто переоформление долгов.





Еще один пример – недавнее посещение Лукашенко кожевенного завода в Гатово. Опять идет: «пригласить», «заставить», «создать корпорацию», «никакой приватизации» - чисто советский госплан. Как заявил Александр Лукашенко, «переработка кожевенного сырья – это стратегическая отрасль страны».





«Я вот не понимаю этого тезиса. Что значит, стратегическая отрасль страны? Понять это сложно. Есть критерий занятости, есть критерий выручки, есть критерий пополнения бюджета – много всего, что может говорить о стратегическом значении. Но кожевенное сырье – тут, думаю, белорусы и без государства справились бы», - заявил Ярослав Романчук.

Фамильное серебро ржавеет

По словам экономиста, если посмотреть на крупные белорусские предприятия, то нельзя найти ни одного успешного примера модернизации. Это касается даже таких серьезных и знаковых заводов, как НПЗ.





«Вложив около 2 млрд долларов до сих пор непонятно, сколько эта модернизацию будет еще длиться и когда эти деньги отобьются. То же самое касается БМЗ, «Гомсельмаша», «Белшины, «Горизонта» и других предприятий.





При этом, по словам Ярослава Романчука, анализ баланса предприятия ничего не даст, так как его научились хорошо показывать.





«Нужно смотреть вместе с теми торговыми домами, которые находятся в России. Если посмотреть, сколько зарабатывают на белазах российские дилеры, то можно увидеть, что эти деньги очень красивые в сравнении с тем, сколько зарабатывают акционер и рабочие завода. Тот схематоз, который мы привыкли ассоциировать с Украиной и Россией, давно и успешно используется в Беларуси. А ведь это считается частью государственной политики: мы ничего никому не отдадим, мы будем сами все контролировать. Вот контролируют», - пояснил Ярослав Романчук.

Человеческий капитал

Об отсутствии в белорусской экономике здравого смыла говорит и отношение властей к человеческому капиталу.





За время правления Лукашенко Беларусь потеряла 894 тыс. человек или 8,7% населения. При этом само население стареет, потому что молодые человеческие ресурсы активно уезжают из страны. И будет еще больше, если будут нарушаться права собственника, права работников, права человека.





Если посмотреть занятость, то лишь за последние 10 лет Беларусь потеряла боле 355 тыс. работников. Куда люди уезжают, догадаться не трудно. Только Польша за последнее время выдала 8900 виз в рамках программы привлечения айтишников и членов их семей, а также других бизнесменов.





«И это при том, что один программист только в бюджет платит около 3 тыс. долларов в месяц. Вот можно умножить и получить прямые убытки, а также подсчитать альтернативные издержки и упущенную выгоду», - предложил Ярослав Романчук. По его словам, в среднесрочной перспективе потеря оцениваются в миллиарды долларов.





«Но понятное дело, анализ, который делают люди в фуражках и лампасах, все эти факторы не учитывают», - уверен экономист.

Итоги работы экономики в первом квартале 2021 года

Чтобы оценить здравый смысл в белорусской экономике, можно посмотреть и итоги первого квартала 2021 года.





«ВВП мы вроде бы видим плюс 0,9%, но судя по тому, что происходит в целом и особенно в финансах, мы видим, что эти 0,9% были обеспечены за счет промышленного производства, а также за счет ввода у эксплуатацию жилья, особенно за счет господдержки, где увеличение на треть, а также за счет увеличения заработной платы 5,4%, когда производительность только на 1,6%», - пояснил Ярослав Романчук.





Кроме того, по мнению эксперта, в условиях, когда 55% цен регулируются, показатель инфляции и роста ВВП уже не отражает реальную картину.





Если оценить чисто финансовые показатели, то опять же гордиться нечем. Внешняя дебиторская задолженность за последние четыре года удвоилась и уже составляет 12,6 млрд рублей.





«Прибавить сюда 5 млрд замороженных складских запасов, и мы понимаем, куда идем. Такой схематоз выгоден только тем представителям белорусских предприятий, которые расположены за пределами нашей страны», - уверен Ярослав Романчук.





Долги по кредитам с 2017 года опять же увеличились на 65%.





«40% выручки идет на оплату обязательств перед банками, при такой кредиторской нагрузке какое-то развитие весьма и весьма проблематично. Некоторые предприятия тратят и вовсе больше половины выручки на обслуживание кредита», - рассказал экономист.





Здравый смысл сложно искать в том финансовом состоянии, в котором находятся белорусские госпредприятия. По данным Нацбанка, задолженность госпредприятий, которые имеют ограниченные возможности по обслуживанию долга составляют 14% ВВП. Это приблизительно 8,5 млрд долларов. По мнению Ярослава Романчука, госдолг Беларуси нужно рассматривать и с этими долгами. Как считает экономист, Беларусь попала в рецессионную ловушку, поскольку за последние 10 лет, среднегодовые темпы роста ВВП не превышают 1%. При этом от правительства кроме бла-бла-бла вообще не слышно о каких конкретных мерах пот исправлению ситуации.





На последнем совещании с Головченко Александр Лукашенко прошелся по прогнозам независимых экономистов, которые никогда не сбываются. При этом прогнозы правительства вообще никогда не сбываются, хотя у него есть реальные рычаги влияния на ситуацию. Причем, разница иногда просто колоссальная, когда прогнозируется рост в 10%, а получается минус 12% или даже 17%.





Как отметил Ярослав Романчук, все опросы по экономике показывают серьезный рост пессимистичных настроений. Такого пессимизма даже никто не припомнит.





ВВП в долларах США в 2014 году был 78,5 млрд долларов, а в 2020 – всего 60 млрд долларов. И это при том, что Лукашенко еще в 2017 году поставил задачу получить к 2025 году ВВП в 100 млрд долларов.

Без тени здравого смыла

Ярослав Романчук назвал факторы, не дружат со здравым смыслом и которые не дают белорусской экономике нормально развиваться.





Около 60 контрольных органов, 8 спецслужб, 400 тыс. бухгалтеров, 10 тыс. идеологов, 7500 функций государства в режиме жесткого конфликта интересов, 60 подписей при согласовании нормативного акта, последние три года ежедневно принимается около 6 постановлений Совмина, указов и декретов.





«Представляете, какой вал документов рассматривают органы госуправления и есть ли у них время, на какой-то анализ, на выработку стратегии, на ревизию того, что они делают. Просто гонят вал. Банально делают то, что прикажут и ни о чем не думают. А если учесть, что каждый такой акт должен собрать еще около 60 подписей, то получается, что на все это тратятся миллионы человеко-часов, хотя сами документы ничего нового не несут, кроме регуляторной нагрузки на экономику», - рассказал экономист.





Для сравнения Ярослав Романчук привел Литву. В 1995 году ВВП Беларуси на душу населения составлял 1009 долларов, в 2021 году – 6487 долларов. В Литве в 1995 году было 1667, а теперь – 22245 долларов на одного человека. В 2021 году ВВП Литвы будет больше ВВП Беларуси (62,2 млрд долларов против 60,7 млрд долларов), при том, что население в три раз меньше. Экспорт Беларуси с населением 9,4 млн человек в 2020 году составил 28,3 млрд долларов, Литвы с население всего 2,8 млн человек, - 34 млрд долларов. Аналогичная ситуация если сравнивать с Польшей.





«Это диагноз, который очень важно видеть. Те рассказы белорусских властей, что поляки пришли в Евросоюз, их вытеснили немцы, вытеснили французы – это не более чем страшилки. Особенно, если сравнить не только ВВП и экспорт, но также зарплаты, прямые инвестиции на душу населения», - рассказал Ярослав Романчук.





По мнению экономиста, Беларусь, отказавшись от экономики здравого смысла, столкнулась с целым рядом не только экономических, но и социальных проблем. Если посмотреть индексы свободы человека, экономической свободы, индекс защиты прав собственности, индекс верховенства права, то можно увидеть, что страны с самыми высокими индексами показывают и самые высокие результаты в экономике. А вот Беларуси это пока, к сожалению, не грозит.



