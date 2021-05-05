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Налоговики назвали топ-10 налогоплательщиков в бюджет Минска

О том, какие предприятия вошли в топ-10 столичных налогоплательщиков за первый квартал 2021 г., корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в инспекции МНС по городу Минску.

По словам специалистов, за январь — март налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет столицы в общей сложности 3 млрд 585 млн рублей. Почти треть этих средств — вклад 10 субъектов хозяйствования.

— В рейтинг плательщиков, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, вошли ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ООО «Табак-Инвест», иностранное предприятие «СЛАВНЕФТЕХИМ» ЗАО, Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Минскэнерго», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», совместное общество с ограниченной ответственностью «Мобильные телесистемы», ЗАО «Минский завод виноградных вин», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» — управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ЗАО «Новая нефтяная компания», унитарное предприятие по оказанию услуг «А1», — уточнили в инспекции.
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