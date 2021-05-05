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Гречка в дефиците? Россия временно запретила экспорт гречки. Власти опасаются роста цен

Правительство России внесло гречиху в перечень продуктов, существенно важных для внутреннего рынка, и временно запретило ее экспорт за границу.

KIRILL KUKHMAR/TASS

Временный запрет на экспорт гречихи, крупы грубого помола из гречихи и обрушенного гречневого зерна будет действовать с 5 июня по 31 августа 2021 года, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации, пишет Русская служба Би-би-си.

Исключения могут быть сделаны только в том случае, если гречка будет входить в состав гуманитарной помощи, отмечается в документе.

На прошлой неделе с инициативой ограничить экспорт гречки выступил Минсельхоз. Как объясняли в ведомстве, такая мера необходима, чтобы обеспечить достаточное для внутреннего рынка количество гречки и не допустить колебания цен. Кроме того, Минсельхоз заявил, что в 2021 году планирует расширить посевные площади под основными крупяными культурами.

Согласно данным Росстата, гречневая крупа остается лидером по росту цен среди наиболее популярных круп в России. С начала года, по подсчетам службы, цены на гречку выросли на 4,4%, а с начала апреля - на 2,2%.

Дефицит гречки?

27 апреля газета "Ведомости" со ссылкой на представителей торговых сетей "Верный" и "Командор" и поставщиков сообщила, что они обсуждают повышение цен на гречку. Представитель сети магазинов "Верный", в частности, рассказал изданию, что поставщики еще в феврале начали писать письма о повышении закупочных цен на крупы на 7,5-15% с марта и апреля.

Как отмечал в беседе с изданием исполнительный директор Руспродсоюза (объединяет крупных производителей крупы) Дмитрий Востриков, заводам не хватает гречихи и пока никто точно не знает, действительно ли ее мало на рынке или аграрии просто не продают ее переработчикам.

Дисбаланс на рынок вносят в том числе растущие поставки гречихи за границу, подчеркивал Востриков. Ранее власти отмечали, что похожая ситуация наблюдается на рынках подсолнечного масла и сахара: цены на эти товары выросли из-за увеличения котировок на мировом рынке, которое привело к росту российского экспорта.

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По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), экспорт гречки с июля 2020 года по январь 2021 года вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-2020 годов и составил 55 тыс. тонн. При этом более 30 тыс. тонн было экспортировано за два месяца - декабрь 2020-го и январь 2021 года.

Основными покупателями российской гречихи, согласно данным ИКАР, стали Украина, Латвия, Литва, Китай, Польша, Япония и ряд других стран.

В 2020 году зарубежные поставки продовольствия и сельхозсырья из России увеличились на 19,6% - до рекордных 29,5 млрд долларов.
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