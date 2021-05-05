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В Гомельской области вводят сбор за выезд за границу на машине

Гомельский областной Совет депутатов принял решение о вводе местного сбора при выезде из страны.

За каждый выезд за границу водители будут платить одну базовую величину. Соответствующее решение было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Действовать сбор будет до 1 января 2023 года.

Решение было принято 29 марта. Указано, что оно вступает в силу с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования — то есть с 1 июня, и согласовано с Госпогранкомитетом и Государственным таможенным комитетом, пишет auto.tut.by
Напомним, ранее такое решение было принято в Гродненской области. Оно должно было вступить в силу 1 мая, но прошло согласование только в Государственных пограничном и таможенном комитетах. Сейчас решение проходит согласование в Министерстве юстиции. Только после этого будет известна точная дата вступления решения в силу.

Что за сбор при выезде из страны?

Сбор на выезд за границу будет распространяться на все автомобили, которые принадлежат организациям или физлицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей и максимальная масса которых не превышает 5 тонн. При этом нет разницы, сколько пассажиров в транспортном средстве: одна машина — одна базовая (29 рублей).

Сбор нужно платить за пересечение границы в пунктах пропуска, он коснется только тех, кто едет из Гомельской области в Украину. Ездить в Россию можно будет без уплаты сбора.

Водители, которые едут на похороны членов семьи и близких родственников, от сбора будут освобождаться. Также бесплатно пересечь границу смогут ветераны ВОВ, инвалиды I и II группы, а также сопровождающие их лица, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, лица, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения, и некоторые другие. У них должны быть подтверждающие документы.

Освобождены от сбора также те, кто пересекает границу в пунктах упрощенного пропуска.

Кроме того, сбор не будет взиматься с тех, кто следует транзитом через белорусскую территорию по дороге Славутич — Чернобыльская АЭС в соответствии с межправительственным соглашением Беларуси и Украине об упрощенном проезде белорусского участка данной дороги. Это будет касаться грузов и специалистов Чернобыльской АЭС и предприятий, которые работают в зоне отчуждения.
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