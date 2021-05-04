Криптовалюта Ethereum принесла миллиард ее основателю (Фото: incrussia.ru)









4 мая 2021-го стоимость криптовалюты Ethereum превысила $3000, сделав ее основателя Виталика Бутерина одним из самых молодых миллиардеров в мире.





После скачка курса монеты состояние 27-летнего Бутерина составило примерно $1,1 млрд.





На момент написания материала курс Ethereum составляет около $3,4 тыс., и это вторая криптовалюта после биткоина по показателю рыночной капитализации.





Виталик Бутерин родился в Московской области, но уже через несколько лет его семья переехала в Канаду. За идею проекта Ethereum программист получил премию World Technology Award в 2014 году, обойдя других претендентов, включая основателя Facebook Марка Цукерберга.





Пару недель назад Бутерин заявил, что коллекционные токены NFT должны создаваться для «благотворительности, финансирования общественных благ и других социально значимых целей», а не токенизации игровых предметов, картин или чего-либо другого.





NFT или non-fungible token — это коллекционный криптовалютный актив, который была разработан на основе блокчейн-технологии Ethereum в 2017 году.





«Если NFT будут рассматриваться как казино, приносящее прибыль и без того богатым знаменитостям, результат будет менее впечатляющим», — сказал Бутерин.





27-летний российско-канадский программист предложил создать децентрализованную автономную организацию, которая сможет обсуждать вопрос передачи части выручки от продаж NFT на благотворительные цели.