На продажу выставят пакет акций одного из барановичских предприятий
Брестский облисполком определил перечень акционерных обществ, которые нуждаются в инвестициях и пакеты акций которых будут продавать в 2021 году. В их числе – один барановичский завод.
Фото: pixabay.com
На продажу до конца года намерены выставить пакет акций ОАО «Барановичский завод запасных частей АВТАКО». Из 64% акций, принадлежащих государству, продавать с аукциона будут 23%. Стартовая цена продажи пакета – 249,1 тысячи рублей.
Ценные бумаги барановичского завода пытаются продать не первый раз, однако пока безуспешно. Притом что АВТАКО – прибыльное предприятие с довольно высокой, по меркам Барановичей, средней зарплатой: по итогам 2020 года чистая прибыль завода составила 26 тысяч рублей, среднемесячная зарплата была 1103,9 тысячи рублей, пишет intex-press.by.
19:26 04/05/2021
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