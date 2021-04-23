+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Импортер Skoda сообщил о приостановке продаж всех моделей, включая российской сборки

Сообщение о приостановке продаж появилось на сайте импортера марки. Компания сообщает, что до полного выяснения механизма запрета все дилеры временно прекращают продажи всех автомобилей Skoda.

Импортер Skoda сообщил о приостановке продаж всех моделей, включая российской сборки
© CC0 / Pixabay / MilanMottl
Напомним, что после публикации списка запрещенных к ввозу в Беларусь товаров, куда попала и продукция группы компаний Skoda Auto, возникло много вопросов. Изначально указ президента, на основании которого было издано постановление Совмина, предусматривает введение запрета на ввоз и продажу товаров определенной марки на основании того, что товар производится в стране, применившей санкции в отношении Беларуси. Под запрет попали автомобили Skoda. Компания отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, если бы он прошел в Беларуси.

Таможенный комитет разъяснил порядок действий таможенных органов в отношении запрещенных к ввозу автомобилей Skoda:

— Не будет осуществляться таможенное оформление и выпуск в свободное обращение (либо выпуск для внутреннего потребления) запрещенных транспортных средств при их ввозе в Республику Беларусь через таможенную границу ЕАЭС.

Позже в ГТК сообщили, что запрет касается и стран ЕАЭС, значит, и автомобилей, которые произведены в России. Из пояснений таможенного комитета следует, что ни одна Skoda из Европы и России, хоть новая, хоть подержанная, не «проскочит» в Беларусь.

Импортер марки Skoda направил в государственные ведомства письма с просьбой разъяснить, попадают ли под запрет автомобили, произведенные российским заводом Volkswagen Group Rus, но ответов пока не получил.

«В связи с тем, что 05.05.2021 года вступает в силу Постановление Совета Министров N240 от 23.04.2021, до выяснения области действия и механизма применения данного Постановления все официальные дилеры ŠKODA на территории Республики Беларусь приостанавливают продажу любых новых автомобилей ŠKODA. По выполнению обязательств в рамках заключенных контрактов наши представители свяжутся с каждым клиентом индивидуально. О дальнейших наших действиях в рамках применения Постановление Совета Министров N240 от 23.04.2021 мы сообщим дополнительно».

При этом в компании обращают внимание на то, что продажа запасных частей, сервис и гарантийное обслуживание автомобилей продолжатся в полном объеме.
Источник: Павел Мурашко / AUTO.TUT.BY
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Анатолий Санотенко
Вся правда про «еврейское лобби»
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]