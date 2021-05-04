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Вторая по популярности криптовалюта установила новый рекорд

Криптовалюта Ethereum обновила свой рекорд себестоимости, достигнув отметки в 3 456 долларов США во вторник, 4 мая.

Как сообщает CNBC, в общей сложности с начала года стоимость Ethereum взлетела на около 360%.

Аналитики связывают заинтересованность во второй по популярности криптовалюте с заинтересованностью в различных институтах. Так, в прошлом месяце Европейский инвестиционный банк заявил, что выпустил свою первую в истории цифровую облигацию на публичном блокчейне Ethereum.
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