Эксперт: формальным поставщиком на "Нафтан" станет небольшая компания-перекупщик
Крупные российские нефтедобывающие компании не станут нарушать санкции США, введенные против «Нафтана». В сложившейся ситуации, скорее всего, будут разрабатываться схемы, когда формальным поставщиком станет какая-то небольшая российская компания, которая будет скупать нефть внутри России и перепродавать на «Нафтан».
Такое мнение в комментарии OL высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Он напомнил, что формально с 3 июня российские компании могут попадать под санкции США, если не перестанут продавать нефть на «Нафтан».
В прошлом году „Роснефть“ отказалась от экспорта нефти из Венесуэлы на индийский НПЗ, так как это было запрещено санкциями США и две трейдинговые „дочки“ „Роснефти“ были внесены в черные списки США», — вспоминает эксперт.
15:05 04/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение