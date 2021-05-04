Голодный паек: поставки российской нефти на белорусские НПЗ в мае могут снизиться вдвое
Только накануне премьер Головченко уверял, что поставки идут в "штатном" режиме. Однако очень похоже, что ситуация все-таки нештатная.
Фото: официальный сайт Новополоцка
В апреле поставки черного золота из России на нефтеперерабатывающие предприятия в Мозыре и Новополоцке составили 1,32 миллиона тонн сырья. Однако на май озвучены значительно меньшие объемы.
Трубопроводные поставки нефти из России на НПЗ в Беларуси в мае запланированы в объеме 608 тысяч тонн, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.
"Поставки нефти из России на белорусские НПЗ в апреле снизились на 10,4% в годовом выражении - до 1,32 миллиона тонн, в мае ожидаются в объеме 608 тысяч тонн", - уточнил официальный представитель российской компании.
Однако в Минске делают вид, что все спокойно.
"Белорусские НПЗ работают в штатном режиме. Объемы майской переработки нефти даже превысят уровень текущих бизнес-планов. Информация "Транснефти" не противоречит заданиям так, как показывает промежуточные значения транспортировки, которые, как правило, постоянно корректируются в течение полного месяца поставок", - пояснил ситуацию корреспонденту Sputnik пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.
Ранее стало известно, что США решили возобновить действие санкций против белорусских предприятий. Ограничения затронут следующие предприятия: "Нафтан", "Белнефтехим", "Белнефтехим США", Белорусский нефтяной торговый дом, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Полоцк Стекловолокно".
Рестрикции начнут действовать 3 июня, они предусматривают 45-дневный период прекращения определенных операций с участием данных компаний, а также организаций, в которых они владеют долей в 50% или более.
После этого в российских СМИ появилась информация о том, что в мае белорусские НПЗ могут остаться без поставок черного золота из России. В свою очередь белорусский премьер Роман Головченко опроверг данную информацию и заверил, что сырье будет поставляться в соответствии с заключенными ранее контрактами.
"Белорусский партизан"
12:42 04/05/2021
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