+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Внутренний госдолг Беларуси побил рекорд всех времен

Чиновники обновили информацию о состоянии белорусского госдолга. Опять не обошлось без рекордов, пишет banki24.by.



По состоянию на 1 апреля 2021 года внутренний госдолг составил 11,763 млрд BYN и это максимальное значение за период публикации данных по этому показателю. Предыдущий рекорд по внутреннему госдолгу продержался всего месяц.

Белорусский госдолг сильно валютизирован. Практически весь внешний госдолг номинирован не в белорусских рублях. Доля рублевой компоненты во внутреннем госдолге также низка — около 11,8% на 1 апреля. Поэтому ослабление белорусского рубля к доллару, евро, юаню или российскому рублю автоматически ведет к увеличению госдолга в «зайчиковом» компоненте.

В апреле белорусский рубль несколько укрепился к части валют. В связи с этим рекорд по сумме долга на 1 мая вряд ли будет побит. Зато продолжение девальвации открывает дорогу к побитию старых рекордов.

Внутренний госдолг в случае Беларуси синонимичен выпускам облигаций Минфина. На 1 апреля обязательства по этим выпускам составляли 2,714 млрд USD, 1,030 млрд EUR, 147,4 млн RUB и 1,380 млрд BYN.

Внешний госдолг Минфин дает в долларовом эквиваленте. К 1 апреля он достиг 18,123 млрд USD. Для сравнения: на 1 апреля внешний госдолг был равен 16,634 млрд USD, на 1 апреля 2014 года — 12,131 млрд USD.

Получается, что за 7 лет внешний госдолг вырос почти в полтора раза. По сравнению с ВВП Беларуси внешний госдолг составил 30,4%, внутренний — 7,5%. Таким образом, госдолг в национальном определении составил 37,9% от ВВП страны.

Годом ранее (1 апреля 2020-го) соотношения госдолга и ВВП были более благоприятными для властей — 25,5% и 6,3%. А на 1 апреля 2014-го внешний госдолг был равен 15,8% ВВП, внутренний — 5%.

Ухудшение показателей связано с девальвацией белорусского рубля и сильной валютизацией госдолга.

После череды кризисов белорусская экономика до сих пор далека от образца 2014 года. Тогда ВВП составил 78,9 млрд USD в эквиваленте. За 2020 год ВВП Беларуси составил 60,4 млрд USD, а по итогам 2021 года по официальному прогнозу может достичь 61,7 млрд USD. Очевидно, что до отметки 2014 года еще очень далеко.

По белорусской методике в госдолг не включают государственные гарантии. Однако это делают международные организации типа МВФ, Всемирного банка и ЕАБР. С учетом гарантий госдолг Беларуси на 1 апреля составил 67,4 млрд BYN, или 43,1% от ВВП.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Анатолий Санотенко
Вся правда про «еврейское лобби»
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]