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Половина всех «долгостроев» столицы находится в «Минск-Мире». Мэр Минска рассказал о проблемах со строительством

Большая часть «долгостроев» Минска находится в многофункциональном комплексе «Минск Мир», который возводит компания Дана Холдингз. Об этом сегодня рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на оперативном совещании, передаёт пресс-служба горисполкома.



На данный момент в столице насчитывается 21 дом со сверхнормативными сроками строительства, в том числе 12 — в составе комплекса «Минск-Мир». Как утверждает пресс-служба, по всем объектам составлены графики выполнения работ, утверждены сроки ввода их в эксплуатацию.

Также на совещании поднимался вопрос и о самом печально знаменитом жилом долгострое Минска — «Грушевском посаде». Как сообщил мэр Минска, по его строительству сейчас согласовывается проект Указа Президента о смене заказчика.

Однако держатели жилищных облигаций ЖК «Грушевский посад» рассказали журналисту Realt.by, что с проектом указа о смене застройщика наоборот «все заглохло»:

— Никому до нас нет никакого дела. Все заглохло: указ уже третий раз пинают между собой наши ведомства, — говорит один из «дольщиков», который попросил не называть его имя (есть в редакции). — УКС от нас отбивается всеми силами. Мингорисполком хочет ни рубля не вложить в стройку. ГСУ тоже как может тянет следствие: статья так и не переквалифицирована, ни один потерпевший до сих пор так и не допрошен. Они даже не в курсе о попытках кражи с объекта, о пожаре.
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