







На данный момент в столице насчитывается 21 дом со сверхнормативными сроками строительства, в том числе 12 — в составе комплекса «Минск-Мир». Как утверждает пресс-служба, по всем объектам составлены графики выполнения работ, утверждены сроки ввода их в эксплуатацию.





Также на совещании поднимался вопрос и о самом печально знаменитом жилом долгострое Минска — «Грушевском посаде». Как сообщил мэр Минска, по его строительству сейчас согласовывается проект Указа Президента о смене заказчика.





Однако держатели жилищных облигаций ЖК «Грушевский посад» рассказали журналисту Realt.by , что с проектом указа о смене застройщика наоборот «все заглохло»:





— Никому до нас нет никакого дела. Все заглохло: указ уже третий раз пинают между собой наши ведомства, — говорит один из «дольщиков», который попросил не называть его имя (есть в редакции). — УКС от нас отбивается всеми силами. Мингорисполком хочет ни рубля не вложить в стройку. ГСУ тоже как может тянет следствие: статья так и не переквалифицирована, ни один потерпевший до сих пор так и не допрошен. Они даже не в курсе о попытках кражи с объекта, о пожаре.