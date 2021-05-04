







Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко в Facebook.





"Единственный лоббист российского импорта на сегодня - это так называемый национальный регулятор НКРЭКУ. Руководство этого органа должно немедленно и неукоснительно выполнить закон и прекратить преступный импорт из страны-агрессора", - заявил нардеп.





Он подчеркнул, что импорт тока осуществляется вопреки и нашим национальным, и интересам безопасности.





Также по его словам, вопрос энергетической безопасности будет одним из ключевых во время визита госсекретаря США Энтони Блинкина в Украину.





"Убежден, что наши американские партнеры не в восторге от решений нечистых на руку украинских чиновников закупать электроэнергию из России и с Белорусской АЭС, которая угрожает всей Восточной Европе. Я уже направил американским коллегам материалы о роли украинских чиновников-коррупционеров в лоббировании российской электроэнергии в нарушение международных санкций", - подытожил нардеп.





Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года.







