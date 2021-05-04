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Торговля разоряется, хотя заработки будто бы растут

Торговля остается самой приватизированной отраслью экономики, в которой сейчас происходят симптоматичные метаморфозы – наряду с мелкими фирмами теряют экономическую состоятельность крупные предприятия, сети, государственные и частные, чисто коммунальные и принадлежащие иностранным инвесторам.

Торговля разоряется, хотя заработки будто бы растут
А все начиналось просто – с актуализации естественного для всякой, включая социалистическую, экономики постулата, который у нас формулировался как «купи-продай». Многими он рассматривался как вынужденная уступка «базару» с характерной для него анархической свободой. В общем, на определенный срок власти согласились с политикой «нового» НЭПа (при сохранении командных высот в экономике), который позволил бы правительству, накопив ресурсы, прихлопнуть и мелкое предпринимательство, пишет Наше мнение.

Но с самого начала не сложилось так, как хотелось, и жертвами административной конкуренции становились и мелкие бизнесы, и крупные. Последние все чаще, с большими потерями для экономики и самого правительства.

Сегодня неожиданные пертурбации все чаще характеризуют ситуацию в розничной торговле. Например, в СМИ сообщается о фактическом банкротстве торгового дома «На Немиге», о недавнем банкротстве сети «Домашний», владелец которой «подался в бега», активно обсуждается ухудшающаяся ситуация в ТЦ «Столица».

Торговый дом «На Немиге» представляет собой государственное (коммунальное) унитарное предприятие, торговой сетью «Домашний» владеют несколько частных предприятий, а «Столицей» управляет главное управление потребительского рынка (ГУПР) Мингорисполкома, который свой профит получает от сдачи в аренду площадей уникального подземного ТЦ.

Таким образом, здесь переплелись самые разнообразные нюансы торгового бизнеса, которые, взятые в комплексе, позволяют взглянуть на ситуацию в целом и в ее развитии. Например, специалисты считают, что коммунальному унитарному предприятию, каковым является «Дом на Немиге», на снижение его конкурентоспособности могли повлиять требования соблюдать устанавливаемый государством ассортимент по реализации белорусских и социально значимых товаров. ТЦ «Столица» утратила свои позиции прежде всего благодаря высоким арендным ставкам для арендаторов в период, когда началось падение платежеспособного спроса покупателей. По этой же причине могла пострадать и сеть «Домашний», где, возможно, проявила себя и коррупция.

В СМИ сообщают, что торговый дом «На Немиге» предполагается после реорганизации объединить с универмагом «Беларусь», поскольку он имеет значительную финансовую базу. В свою очередь, ГУПР Мингорисполкома уже снизило (на 30%) цены на объекты торговли и общепита, пробует оживить общую атмосферу в «Столичном» за счет проведения разнообразных маркетинговых акций, включая развлекательные мероприятия. Но «брендовые» арендаторы продолжают исход из ЦТ.

Сеть «Домашний» с февраля продолжает закрывать свои магазины, отказалась от платежей некоторым из своих поставщиков, его участники пробуют достичь согласия с должниками в судах.

Впрочем, многие из торговых предприятий испытывают трудности, многие работают вполне успешно по простой причине – коль у населения есть деньги, они несут их в магазины.

Как утверждает Белстат, в январе-феврале 2021 года по сравнению с январем-февралем 2020 года общий объем денежных доходов населения составил BYN15,5 млрд и увеличился на 11,7% при росте потребительских цен на товары и услуги за этот период на 8,2%. Таким образом, рост реальных денежных доходов составил 103,3%.

В свою очередь, реальная заработная плата работников, исключая микро- и малые вневедомственные организации в I квартале 2021 года по сравнению с I кварталом 2020 года составила 105,4%. Быстрее всего росла заработная плата в бюджетных организациях, увеличившись на 11,1% по сравнению с I кварталом 2020 года.

Реальный размер назначенных пенсий (январь-февраль 2021 года по сравнению с январем-февралем 2020 года) увеличился на 2,8%.

Иными словами, роста, тем более революционного, в доходах населения нет. Есть «стабильность». Но стабильность в розничной торговле разительно отличается от стабильности в сфере реальных доходов населения. Розничный товарооборот за квартал упал на 10,7%, хотя в I квартале 2020 года по сравнению с 2019 годом он вырос на 7,9%.


Трудно сказать, в чем причина такой неадекватной реакции населения. Возможно в том, что тысячам граждан уже пришлось оплатить свою политическую активность штрафами. Возможно и в том, что многие готовят заначки для будущих и увеличивающихся денежных санкций государства против жаждущих публичной демонстрации своих политических позиций.

В таком случае можно говорить о появлении специфического розничного рынка, контролируемого государством.

Это заслуживает внимания, поскольку все отличающиеся по форме собственности предприятия сократили продажи. В целом розничный оборот составил 95,5%, на предприятиях государственной собственности – 93,6%, в том числе, республиканского подчинения – 93,6%, коммунальных – 85,4%.

Еще больше пострадала частная торговля, парадоксальным образом, больше всего с государственным участием, меньше других – иностранные продавцы. Так, товарооборот частной торговли упал до 94,9%, в том числе предприятий с государственным участием – 86,1%, частных – 98,4%.

Не до жиру, быть бы живу – такое резюме можно использовать для этой статистической справки. Поскольку в очередной раз удельный вес розничной продажи продовольствия вырос на 1%, соответственно реализация промышленного ширпотреба упала.

При этом продтоваров населению продано в сопоставимых ценах на 0,6% меньше, чем в Iкв. 2020 года, промтоваров – на 8%.
Константин Скуратович
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