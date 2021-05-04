+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Цементные заводы хотят "оздоровить" торфом. Как это?

Проекты по использованию торфа в качестве топлива при производстве цемента планируется развивать в Беларуси. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Telegram-канал «Минэнерго Официальный».

Архивное фото

О таких планах министр энергетики Виктор Каранкевич заявил 3 мая, встречаясь с трудовым коллективом «НИИ Белгипротопгаз». Так, в этом году намечено увеличение поставок торфяной продукции на цементные заводы, в частности, торфокрошки – на ОАО «Красносельскстройматериалы».

Другим приоритетным направлением определен перевод котельных ЖКХ с природного газа на фрезерный торф. Министр отметил, что есть хорошие примеры таких проектов: одни находятся на завершающей стадии реализации, другие отрабатываются как перспективные. Он также обратил внимание на увеличение спроса на торфяную продукцию на внутреннем рынке.

В ранее утвержденной Программе комплексной модернизации торфяных производств на 2021 – 2025 годы отражено, как будет развиваться торфяная промышленность и каждое торфопредприятие.

– Предусмотрена модернизация оборудования, внедрение современных технологий, применение новых методов разработки торфяных полей и добычи торфа. А это рост производительности труда, рост выручки, возможности для расширения рынков сбыта и ассортимента выпускаемой торфяными заводами продукции, – сказал В. Каранкевич.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Анатолий Санотенко
Вся правда про «еврейское лобби»
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]