



МАРТ подробно изложил обоснования в необходимости корректировки прежнего постановления. Отметил, что из всего перечня применяемой в общепите посуды из натуральных и комбинированных материалов (бумага/картон, дерево, кукурузный крахмал) производится только часть необходимого ассортимента, мощности наших предприятий покрывают потребность общепита не полностью. При этом посуда из экологически безопасных материалов дороже пластиковой в два-четыре раза.





Например, отпускная цена без НДС:





бумажного стакана — 10,2 коп., пластикового — 5 коп.;

трубочки из бумаги — 5,6 коп., из пластика — 0,69 коп.;

упаковки из картона для супа — 30,2 коп., из пластика — 7,7 коп.;

одноразовой ложки из крахмала — 0,78 коп., пластиковой — 2,14 коп.;

одноразовой тарелки из крахмала и сахарного тростника — 16 коп., из пластика — 4,8 коп.





Таким образом, затраты на один набор одноразовой пластиковой посуды и приборов дешевле аналогичного набора из бумаги (картона) в три раза, резюмирует МАРТ. И введение полного запрета на одноразовый пластик в общепите «может привести к ухудшению качества обслуживания потребителей, росту цен и уходу с рынка субъектов малого и среднего предпринимательства».





Ведомство предлагает из «запретного» перечня исключить хотя бы:





стаканы объемом от 300 мл;

соломинки;

контейнеры, лотки, ланч-боксы, коррексы, банки и бутылки.





Указано: замечания и предложения можно направить c 4:00 до 18:00 14 мая на «Правовой форум Беларуси».