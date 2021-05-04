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МАРТ предлагает снять запрет с пластиковых соломинок и некоторых видов одноразовой посуды. Производители «не тянут»

С начала года в Беларуси заработал запрет на использование и продажу одноразовой пластиковой посуды в общепите. В перечень, в частности, попали палочки для размешивания, стаканы, тарелки, соломинки, боксы для еды... Но теперь подумывают объявить амнистию для некоторых типов пластиковой продукции. Министерство антимонопольного регулирования и торговли призывает присоединиться к общественному обсуждению, пишет Onliner.by.


МАРТ подробно изложил обоснования в необходимости корректировки прежнего постановления. Отметил, что из всего перечня применяемой в общепите посуды из натуральных и комбинированных материалов (бумага/картон, дерево, кукурузный крахмал) производится только часть необходимого ассортимента, мощности наших предприятий покрывают потребность общепита не полностью. При этом посуда из экологически безопасных материалов дороже пластиковой в два-четыре раза.

Например, отпускная цена без НДС:

бумажного стакана — 10,2 коп., пластикового — 5 коп.;
трубочки из бумаги — 5,6 коп., из пластика — 0,69 коп.;
упаковки из картона для супа — 30,2 коп., из пластика — 7,7 коп.;
одноразовой ложки из крахмала — 0,78 коп., пластиковой — 2,14 коп.;
одноразовой тарелки из крахмала и сахарного тростника — 16 коп., из пластика — 4,8 коп.

Таким образом, затраты на один набор одноразовой пластиковой посуды и приборов дешевле аналогичного набора из бумаги (картона) в три раза, резюмирует МАРТ. И введение полного запрета на одноразовый пластик в общепите «может привести к ухудшению качества обслуживания потребителей, росту цен и уходу с рынка субъектов малого и среднего предпринимательства».

Ведомство предлагает из «запретного» перечня исключить хотя бы:

стаканы объемом от 300 мл;
соломинки;
контейнеры, лотки, ланч-боксы, коррексы, банки и бутылки.

Указано: замечания и предложения можно направить c 4:00 до 18:00 14 мая на «Правовой форум Беларуси».
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