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Наши братья по разуму: власти Венесуэлы решили повысить минимальную зарплату до 2,5 доллара

Власти Венесуэлы приняли решение увеличить размер минимальной заработной платы до 7 млн суверенных боливаров. Об этом заявил министр труда республики Эдуардо Пиньяте, передает ТАСС.



По официальному курсу эта сумма равняется примерно 2,5 доллара США.

Помимо зарплаты, граждане будут получать талоны на товары первой необходимости еще на 3 миллиона боливаров.

Напомним, что Венесуэла - нефтедобывающая страна. И могла бы быть богатой. Но при разумной руководстве. 
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