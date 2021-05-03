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Литва упрощает переезд белорусских ИТ-компаний? Но инвестиции и создание рабочих мест на первом плане

Сейм Литвы 3 мая утвердил поправки в закон об инвестициях, занятости и правовом статусе иностранцев в первом чтении, сообщает литовское издание «Verslo žinių».

Литва упрощает переезд белорусских ИТ-компаний? Но инвестиции и создание рабочих мест на первом плане
Источник: dev.by
 Иначе эти поправки называются «пакетом группового переселения». Они должны способствовать переезду сотрудников белорусских и других иностранных компаний в Литву при расширении бизнеса.

Литва упрощает переезд компаний (но не всех): сотрудникам обещают ВНЖ
Заголовок в «Verslo žinių» начинается с «Конфета для белорусских ИТ-компаний», подчёркивая главного адресата поправок. Они предусматривают, что все релоцированные в Литву сотрудники могут подавать заявление на получение вида на жительство (ВНЖ). Решение об их соответствии потребностям рынка будет принимать сам инвестор. Члены семей релокантов также смогут получить ВНЖ и право на работу в Литве вне зависимости от квалификации. 

Новое положение будет применяться не ко всем иностранным компаниям, а лишь к тем, кто инвестирует в страну не менее 1,45 млн евро и создаст не менее 20 рабочих мест.

После сегодняшнего рассмотрения «пакет группового переселения» будет направлен в комитеты, а затем вернётся в Сейм для процедуры голосования.

Представившая в Сейме поправки министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте, «кроме экономических выгод для Литвы, отметила моральный аспект» поправок, пишет литовское издание. В качестве примера там вспоминают недавнее закрытие стартап-хаба Imaguru.

Министр предложила основателям Imaguru переехать в Литву. «Они не исключили такой возможности, но решили повременить с ответом», — сообщает «Verslo žinių».

По словам Аушрине Армонайте, также готовятся и другие поправки для переселенцев, касающиеся налогов. Физлица, прибывающие в Литву в соответствии с упрощённой процедурой выдачи национальных виз и намеревающиеся получить ВНЖ, смогут ввозить личное имущество без уплаты таможенных пошлин и ввозного НДС. Сейчас от этих платежей освобождены только те, кто уже имеет ВНЖ или может предоставить гарантию от банка/страхового учреждения. Эти документы «зачастую сложно получить лицам из Беларуси», отмечает издание.
dev.by
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