Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Торговая сессия по реализации пилопродукции на внутренний рынок состоится 12 мая на Белорусской универсальной товарной бирже. Торги пройдут в два этапа. Сначала пилопродукцию предложат юрлицам, ведущим свою деятельность внутри Беларуси. Если лоты окажутся невостребованными, их выставят повторно для реализации как внутри страны, так и на экспорт.





С 19 мая организации Минлесхоза еженедельно будут выставлять на торги не менее 2 тыс. кубометров пиломатериалов для реализации на внутренний рынок. Так отечественные предприятия смогут обеспечить свои потребности в пилопродукции в приоритетном порядке. Экспорт будет по остаточному принципу. При этом цена продолжит формироваться на биржевых торгах и зависеть от уровня спроса и предложения.





В ведомстве отметили, что доля пилопродукции, произведенной его организациями, в прошлом году составила 23 %. Основные производители сейчас – частные предприятия.



