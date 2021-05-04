Около 20 тыс. кубометров пиломатериалов Минлесхоз намерен выставить на торги
Организации Минлесхоза планируют выставить на торги около 20 тыс. кубометров пиломатериалов, в том числе 15 тыс. кубометров хвойных и 5 тыс. кубометров лиственных пород.
Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Торговая сессия по реализации пилопродукции на внутренний рынок состоится 12 мая на Белорусской универсальной товарной бирже. Торги пройдут в два этапа. Сначала пилопродукцию предложат юрлицам, ведущим свою деятельность внутри Беларуси. Если лоты окажутся невостребованными, их выставят повторно для реализации как внутри страны, так и на экспорт.
С 19 мая организации Минлесхоза еженедельно будут выставлять на торги не менее 2 тыс. кубометров пиломатериалов для реализации на внутренний рынок. Так отечественные предприятия смогут обеспечить свои потребности в пилопродукции в приоритетном порядке. Экспорт будет по остаточному принципу. При этом цена продолжит формироваться на биржевых торгах и зависеть от уровня спроса и предложения.
В ведомстве отметили, что доля пилопродукции, произведенной его организациями, в прошлом году составила 23 %. Основные производители сейчас – частные предприятия.
08:24 04/05/2021
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