Назван самый богатый человек в России





Владимир Потанин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости





Состояние Потанина насчитывает 32 миллиарда долларов, при этом отмечается, что с начала 2021 года он потерял 622 миллиона долларов, а заработал чуть больше двух миллиардов.





Вторым самым богатым россиянином в международном рейтинге назван основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин с состоянием 28,4 миллиарда долларов.





Единственной женщиной в списке стала основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук: с начала года она заработала 443 миллиона долларов, подняв состояние до 9,53 миллиарда.





Всего совокупное состояние миллиардеров из России за первые четыре месяца года выросло на 27,94 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости.





Ранее самым богатым человеком в стране называли председателя совета директоров ПАО «Северсталь» Алексея Мордашова с состоянием в 29,1 миллиарда долларов. Сейчас он занимает третье место.



