+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Какие перспективы у белорусских зарплат, рассказал профессор

Беларусь может опуститься на низшую строчку в европейском «рейтинге» уровня доходов.


Еще в середине 90-ых по средним заработкам наша страна была на уровне Польши, России и стран Балтии. Пять лет назад средняя зарплата белоруса почти в три раза превышала аналогичный показатель в Украине и Молдове. Сегодня эти страны почти сравнялись с нами по среднедушевым доходам. А северные и западные соседи ушли далеко вперед.

Есть высокая вероятность того, что по итогам 2021 года Беларусь станет страной и с самой маленькой средней зарплатой — еще ближе к статусу самой бедной страны на континенте. А минимальная зарплата в Беларуси (165$ в эквиваленте) — уже самая низкая в Европе.
 
Почему это происходит? Все дело в среднем ВВП на душу населения (нынче он один из самых низкий в Европе), который, в свою очередь, базируется на двух основных вещах – уровне инвестиций и создании продуктов с высокой добавленной стоимостью.

В чем причина низкой эффективности большинства отечественных предприятий? Почему мы не можем конкурировать с более развитыми странами и стоит ли пытаться их догонять? Ответы на эти вопросы мы попытались найти вместе с нашим экономическим экспертом профессором Александром Черноваловым, пишет 1reg.by.

Он также популярно объяснил, почему т.наз. средняя зарплата, о которой сообщает Белстат, не соответствует уровню доходов большинства населения в регионах. Так, если официально зарплата в среднем по Брестской области составляет бол 1200 рублей, реально в Жабинке, Ивацевичах или Пружанах за счастье иметь среднемесячный доход в 600-700 рублей…
Источник: Борис Павловский
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Анатолий Санотенко
Вся правда про «еврейское лобби»
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]