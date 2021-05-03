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Группа "Евроторг" зарегистрировала 10 магазинов алкосети с начала года

Компания «ЮниСтор Групп», которая входит в группу «Евроторг», с начала 2021 года зарегистрировала в Торговом реестре 10 магазинов алкосети «Семь пятниц».


Всего в реестре сейчас числятся 13 действующих точек в Минске, Солигорске и Могилеве. Тем временем свою алкосеть «Три лося» продолжает развивать «Остров чистоты и вкуса».

Девять новых точек с начала года внесла в реестр «ЗападХимТорг» — одна из компаний «Острова чистоты». География сети «Три лося» пока шире, чем у «Семи пятниц». Всего в реестре числятся около 40 точек.
Источник: Office Life
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