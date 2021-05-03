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Ethereum пробил $3 тысячи и растёт быстрее биткоина

В понедельник 3 мая эфир побил личный рекорд и превысил $3 тысячи, сообщает Markets Insider. В этом году стоимость второй по капитализации криптовалюты в мире растёт гораздо быстрее, чем биткоина.


На момент публикации курс эфира составлял около $3155. За 2021 год токен поднялся в цене более чем на 300%. Для сравнения, биткоин за четыре месяца с начала года прибавил 95%.

Как отмечают эксперты, эфир набирает обороты вместе с децентрализованными финансовыми приложениями, которые часто строятся на этом блокчейне. DeFi-приложения призваны заменить традиционные продукты для кредитования, трейдинга и других финансовых услуг и работают в обход сторонних компаний и банков. Объём транзакций на блокчейне Ethereum в апреле составил небывалые 41,7 млн.

На прошлой неделе Bloomberg сообщал, что Европейский инвестиционный банк провёл первое в мире размещение Ethereum-облигаций на €100 млн. Специалисты JPMorgan предсказывают, что эфир продолжит затмевать биткоин по темпам роста популярности, пишет dev.by.
Источник: Александра Кукуть
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