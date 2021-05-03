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В ход пошла древесина. За 20 лет вырубка кругляка в Беларуси выросла в 4-5 раз

В последнее время белорусы публикуют в соцсетях много фото вырубленного леса. Встречаются также фотографии платформ с кругляком, которые куда-то доставляются железной дорогой. Всё это служит основанием для догадок, что на фоне серьёзного дефицита бюджета белорусские власти наращивают вырубку и экспорт древесины.

Вырубка леса в Беларуси / bellesbumprom.by

Вот как ситуацию комментирует заместитель директора по научной работе института экспериментальной ботаники НАН Беларуси, кандидат биологических наук Дмитрий Груммо:

— Рубки леса у нас идут по ежегодно утверждённой расчётной лесосеке. В начале 2000-x мы рубили около 3,5 млн кубов в год, а сейчас 15-18 млн. Ежегодно, — пишет учёный.

По его мнению, это объясняется не желанием властей заполнить дыры в бюджете за счёт сырьевого экспорта, а тем, что значительные площади лесов подошли к возрасту рубки.


— Я последние годы не слежу за процентом выбранной расчётной лесосеки, но, если не ошибаюсь, до 2018 она никогда не исполнялась, то есть были недорубы. В 2018-м была сложная ситуация, когда сплошными санитарными рубками взяли около 7 млн кубов из [полагающихся. — Еврорадио] 21 млн. Но это были борьба с усыханием сосны. Это обрушило цены на рынке.

30 апреля концерн “Беллесбумпром” сообщил, что в первом квартале 2021 года нарастил экспорт на 19,9%. Пресс-служба концерна сообщает, что наибольший рост дали древесные плиты, мебель, целлюлоза, фанера, бумага и картон. Однако “Беллесбумпром” производит и “лесоматериалы круглые” — тот самый кругляк, о котором пишут в соцсетях.

Среди продукции концерна “Беллесбумпром” — “лесоматериалы круглые” / bellesbumprom.by

Тем временем в Министерстве лесного хозяйства утверждают, что "беспрецедентных вырубок" лесов в Беларуси нет. Там возмущаются, что целую неделю “в телеграм-каналах и на отдельных интернет-сайтах только и делали, что обсуждали лесное хозяйство”.

— Сверх объёма нельзя вырубить. Запрещено законодательно у нас, — комментирует Еврорадио начальник управления лесного хозяйства Сергей Чернявский.

Впрочем, какая расчётная лесосека установлена в Беларуси на 2021 год, он соглашается сообщить только в ответ на официальный запрос.

Сейчас чиновникам можно поверить: даже если объём вырубки в этом году будет превышен, то ясно это станет только к концу года. Ведь сложно представить, чтобы за 4 месяца 2021 года объём вырубки превысил годовой объём расчётной лесосеки в 15-18 млн кубометров, а то и в 21 млн кубов.
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