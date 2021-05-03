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С 4 мая на 1 копейку снова дорожает автомобильное топливо

В Беларуси с 4 мая на 1 копейку вырастут цены на автомобильное топливо, сообщили в понедельник в пресс-службе "Белнефтехима".


"Согласно принятой стратегии поэтапной индексации цен на моторное топливо, в связи увеличением средней мировой котировки нефти в апреле 2021 года по отношению к январю текущего года на 18% предельный уровень розничных цен на АЗС с 4 мая 2021 года изменяется", - отметили в пресс-службе. 

Так, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,83, АИ-95-К5-Евро – Br1,93, АИ-98-К5-Евро – Br2,15, ДТ – Br1,93.

Предыдущий раз топливо подорожало на 1 копейку с 27 апреля, пишет interfax.by. 
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