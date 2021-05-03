С 4 мая на 1 копейку снова дорожает автомобильное топливо





"Согласно принятой стратегии поэтапной индексации цен на моторное топливо, в связи увеличением средней мировой котировки нефти в апреле 2021 года по отношению к январю текущего года на 18% предельный уровень розничных цен на АЗС с 4 мая 2021 года изменяется", - отметили в пресс-службе.





Так, цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,83, АИ-95-К5-Евро – Br1,93, АИ-98-К5-Евро – Br2,15, ДТ – Br1,93.

Предыдущий раз топливо подорожало на 1 копейку с 27 апреля, пишет interfax.by.









