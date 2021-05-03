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С 1 июня повысят некоторые тарифы на электроэнергию

С 1 июня повысят некоторые тарифы на электроэнергию. Речь про тарифы для обогрева жилья электричеством — как частных домов, так квартир в многоквартирных жилых домах.

Это плановое повышение, которые было анонсировано в конце прошлого года, пишет TUT.BY.

Белорусы, которые хотят обогревать жилье электричеством, могут выбрать один из трех тарифов. Все они вырастут с 1 июня.
 
Первый вариант — одноставочный тариф, который действует как на обогрев, так и на все остальные нужды. Этот тариф с 1 июня вырастет до 0,0909 рубля за 1 кВт∙ч (сейчас — 0,0894 рубля). При этом не нужно устанавливать специальный отдельный счетчик отопления. Этим тарифом могут воспользоваться как владельцы частных домов, так и жильцы многоквартирных домов. К примеру, если расходовать 350 кВт∙ч в месяц, то сейчас к оплате — 31,29 рубля, а с 1 июня — 31,82 рубля.

Еще один дифференцированный тариф — по двум временным периодам. Как и одноставочный тариф, этот действует как на обогрев, так и на все остальные нужды. Устанавливать специальный отдельный счетчик отопления не нужно. В период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) тариф с 1 июня составит 0,0636 рубля за 1 кВт·ч (сейчас — 0,0626 рубля). В остальное время суток с 1 июня будут считать электроэнергию по тарифу в 0,1182 рубля за 1 кВт·ч (сейчас — 0,1162 рубля). Если расходовать 350 кВт∙час в месяц (с 23.00 до 6.00), то сейчас к оплате будет 21,91 рубля, а с 1 июня — 22,26 рубля.

Как одноставочный тариф, так и дифференцированный по двум временным периодам повышали уже в этом году — с 1 января.

Третий вариант для тех, кто хочет обогревать жилье электричеством, — установить дополнительный специальный счетчик, который сейчас считает потраченную электроэнергию на отопление по тарифу 0,0374 рубля за 1 кВт·ч (с 1 января его не повышали). С 1 июня он вырастет до 0,0398 рубля. Этот тариф в народе называют «три копейки». По факту он превратится в «четыре копейки». При этом остальная потребленная электроэнергия, в том числе на приготовление еды, стирку, освещение дома, считается по второму основному счетчику и оплачивалась по одному из существующих тарифов — по объему или времени потребления.
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