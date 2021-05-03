Два белорусских банка пересмотрели проценты по кредитам на жилье

"Приорбанк", который с 11 марта начал выдавать заемные средства на приобретение квартир на "вторичке", увеличил ставку с 16,36% до 17,12%. Что касается "Белинвестбанка", который выдает кредиты только на покупку нового жилья, то он поднял проценты с 16,37% до 16,9%.





"Беларусбанк", одним из первых возобновивший кредитование по жилищным программам, оставил ставку прежней на уровне в 20%. Она была снижена на один процент с 1 апреля. Ранее о возобновлении кредитов на покупку нового жилья в многоквартирных домах в Минске и регионах, а также на проектирование и строительство индивидуальных домов по всей стране заявил ОАО "Банк БелВЭБ". Там ставка составляет 16,37% годовых.





Процентная ставка по банковским кредитам привязана к ставке рефинансирования, которая сейчас составляет 8,5%. Нацбанк изменил ее 14 апреля 2021 года. Последний раз ключевой для белорусской экономики показатель менялся в июле 2020 года и был установлен тогда на уровне 7,75%.



