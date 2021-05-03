+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Бабарико: "С ужасом узнал о налоге на выезд из страны"

"С ужасом узнал о налоге на выезд из страны", — цитирует слова политзаключенного Виктора Бабарико его телеграм-канал.



Как известно, в марте в Гродненской области приняли решение о платном пересечении границы на автомобиле. Водители должны платить 1 базовую величину (сейчас это 29 рублей) за каждую поездку. Нововведение начало действовать с 1 мая.

Бабарико считает, что власти "похоже, перестали думать не только о завтра, но и о сегодня", "живут по принципу: нам только ночь простоять да день продержаться".

Политзаключенный признается, что "никогда бы не поверил, что в XXI веке в центре Европы возможна такая ситуация". "Оказывается, может быть всё что угодно", — такими словами Виктор Бабарико закончил свое сообщение на свободу из СИЗО КГБ.

Бабарико находится за решеткой с июня 2020 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и "отмывании" денег, полученных преступным путем. Он своей вины не признает. Суд длится с февраля.
Еврорадио
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Анатолий Санотенко
Вся правда про «еврейское лобби»
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]