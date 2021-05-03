Бабарико: "С ужасом узнал о налоге на выезд из страны"









Как известно, в марте в Гродненской области приняли решение о платном пересечении границы на автомобиле. Водители должны платить 1 базовую величину (сейчас это 29 рублей) за каждую поездку. Нововведение начало действовать с 1 мая.





Бабарико считает, что власти "похоже, перестали думать не только о завтра, но и о сегодня", "живут по принципу: нам только ночь простоять да день продержаться".





Политзаключенный признается, что "никогда бы не поверил, что в XXI веке в центре Европы возможна такая ситуация". "Оказывается, может быть всё что угодно", — такими словами Виктор Бабарико закончил свое сообщение на свободу из СИЗО КГБ.





Бабарико находится за решеткой с июня 2020 года. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и "отмывании" денег, полученных преступным путем. Он своей вины не признает. Суд длится с февраля.