Торговый дом «На Немиге» снова работает, но теперь под другим юрлицом

Визуально в магазине ничего не изменилось, разве что на вывеске указано другое юрлицо: вместо «Государственное предприятие «Торговый дом «На Немиге» теперь «Торговое коммунальное унитарное предприятие «Универмаг Беларусь».





Работают все отделы, кроме «Тканей» — этот все еще закрыт. Не работает пока и кафе «Встретимся на Немиге».





Продавцы также говорят, что в магазине пока никаких изменений не происходило, кроме юридических, пишет TUT.by.





Напомним, 28 апреля универмаг закрылся для решения технических вопросов, связанных с реорганизацией.



