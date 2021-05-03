







"Санкции распространяются на физических, юридических лиц Соединенных Штатов Америки, а также компании, в которых США (гражданам либо юридическим лицам США) принадлежит контрольный пакет. Но как бы мы нефть покупаем не в Соединенных Штатах, а у нашего партнёра, Российской Федерации. Контракты подписаны, нефть поставляется в соответствии с условиями этих контрактов. Все абсолютно штатно, спокойно", - заявил Головченко в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.





Как сообщалось, 19 апреля Минфин США отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна "Белнефтехим", его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав ("Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", НПЗ "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно", УП "Белорусский нефтяной торговый дом"). По данным Минфина, до завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.





В концерне "Белнефтехим" 29 апреля опровергли слухи о возможном дефиците топлива и его резком удорожании. Они появились в связи с сообщениями агентства Reuters. Со ссылкой на источники в российских НК оно передало, что крупнейшие поставщики нефти в Беларусь – "Роснефть" и "Сургутнефтегаз" могут отказаться от поставок нефти на "Нафтан", опасаясь последствий американских санкций в отношении концерна "Белнефтехим" и 8 компаний, входящих в его состав.

"Белорусские НПЗ работают в штатном режиме. Полная обеспеченность внутреннего рынка автомобильным топливом и политика сдерживающего ценообразования останутся неизменными. Поэтому, распространяемые в СМИ, экспертные позиции о возможном дефиците и резком удорожании автомобильного топлива безусловно носят провокационный характер", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко, комментируя публикации в ряде СМИ на фоне сообщений о возможной приостановки поставок нефти на НПЗ "Нафтан" от крупных российских НК из-за возобновленных санкций США.







