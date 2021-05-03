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2020 год для белорусской гостиничной сферы стал самым провальным за последние 15 лет: загрузка отелей — 19%

В 2020 году услугами отелей и аналогичных средств размещения в Беларуси воспользовались 1,1 млн человек. Это самый низкий показатель за последние 15 лет, пишут в последнем номере журнала «Финансы, учет, аудит». Ситуация связана с мировой пандемией COVID-19. Туризм — одна из сфер, которая пострадала больше всего.



По сравнению с 2019 годом, который в Беларуси был рекордным по числу постояльцев, их количество в гостиницах, хостелах и прочих аналогичных местах размещения уменьшилось на 1 млн человек. При этом число иностранцев сократилось почти на 800 тысяч и составило 320,3 тысячи человек.

Уменьшение числа иностранцев повлияло на загрузку гостиниц — в 2020 году она была около 19%, при этом для сравнения в 2019 году — 32%.


Из-за снижения числа туристов упал и объем выручки: от размещения клиентов в прошлом году гостиничный сектор получил 131, 6 млн белорусских рублей. За последние десять лет это самый низкий финансовый результат. Организации, предоставляющие услуги по временному проживанию и питанию, по итогам 2020 года получили чистый убыток в размере 0,4 млрд рублей, сообщается в последнем номере журнала «Финансы, учет, аудит».

Из-за ухудшения финансового положения произошло и сокращения персонала: количество работников гостиничной сферы уменьшилось более чем на 1 тысячу человек.

Снижение посещаемости коснулось и санаторно-курортных, оздоровительных и других специализированных организаций. Их услугами в 2020 году воспользовались 628,6 тысячи человек. Это минимальный показатель за последние десять лет. К уровню 2019 года, который был рекордным для этой отрасли, число обслуживаемых лиц сократилось на 240,8 тысячи. Спад в том числе произошел из-за оттока иностранных клиентов, прежде всего россиян. В прошлом году в белорусских санаториях оздоровились 74,3 тысячи иностранцев (более 85% из них — россияне), что на 167,5 тысячи человек меньше, чем в 2019-м.
TUT.by
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