Почти все магазины сети "Домашний" исключены из реестра
Абсолютное большинство магазинов сети «Домашний» исключены из Торгового реестра. Пока что остались только записи компаний «Торгразвитие» и «Семела».
Например, в качестве действующих продолжают числиться минские магазины на ул. Кнорина, ул. Бровки, пр. Независимости, ул. Богдановича, а также в Бресте и Гомеле. По данным Office Life, фактически они уже переходят к другим розничным сетям.
Как сообщалось, сеть «Домашний» закрылась из-за проблемы с долгами. Ее юрлица находятся в статусе ликвидации. Некоторые держатели облигаций «Домашнего» начинают от них избавляться.
10:20 03/05/2021
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