Почти все магазины сети "Домашний" исключены из реестра





Например, в качестве действующих продолжают числиться минские магазины на ул. Кнорина, ул. Бровки, пр. Независимости, ул. Богдановича, а также в Бресте и Гомеле. По данным Office Life, фактически они уже переходят к другим розничным сетям.





Как сообщалось, сеть «Домашний» закрылась из-за проблемы с долгами. Ее юрлица находятся в статусе ликвидации. Некоторые держатели облигаций «Домашнего» начинают от них избавляться.



