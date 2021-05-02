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На жизнь — 562 рубля в месяц. С 1 мая пересмотрели минимальные потребительские бюджеты

В Беларуси с 1 мая пересмотрели минимальные потребительские бюджеты. Их новые размеры будут действовать до конца июля этого года. Изменения предусмотрены постановлением Минтруда, пишет TUT.BY.


Минимальный потребительский бюджет не следует путать с бюджетом прожиточного минимума — суммой, которая нужна человеку для удовлетворения своих потребностей.

Под минимальным потребительским бюджетом подразумеваются расходы на определенный набор товаров и услуг, который, по мнению властей, удовлетворяет физиологические, социальные и культурные потребности человека. Он рассчитывается для разных групп населения с учетом трудоспособности, возраста и семейного положения.

С 1 мая для трудоспособного населения минимальный потребительский бюджет, к примеру, вырос на 21,06 рубля — до 562,28 рубля.

В Минтруда уточняют, что удельный вес основных статей потребительских расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах марта 2021 года выглядел таким образом: продукты питания — 48,3%, одежда, белье, обувь — 19%, жилищно-коммунальные услуги — 8,8%, бытовые услуги, транспорт, связь — 8,8%, мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения — 8,9%, культурно-просветительные мероприятия и отдых — 1,2%, взносы и платежи — 2,4%, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены — 2,5%.

Напомним, ранее планировалось, что с 2021 года в Беларуси могут отменить такой социальный норматив, как минимальный потребительский бюджет. Это связано с желанием властей перейти на единый критерий при формировании и реализации государственной политики регулирования уровня жизни, а также при осуществлении мер социальной защиты населения. После отмены минимального потребительского бюджета все выплаты и критерии предоставления отдельных видов госпомощи, которые были к нему привязаны, будут устанавливаться в зависимости от бюджета прожиточного минимума с учетом имеющихся социально-демографических групп.
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