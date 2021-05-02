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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Synesis считает, что выиграет у ЕС суд о санкциях. Какие их доказательства?

Компания “Синезис” заявила, что подала в Суд Европейского союза иск о признании недействительными санкций ЕС


Компания “Синезис” заявила, что подала в Суд Европейского союза иск о признании недействительными санкций ЕС. Основания, исходя из которых были введены санкции, в компании называют абсурдными. И настаивают на своей непричастности к репрессиям против мирных протестующих.

Недавно сооснователь Synesis Александр Шатров изложил аргументы компании в часовом интервью в её ютуб-влоге. Еврорадио посмотрело это видео и собрало доводы “Синезиса” из предыдущих публикаций. Там есть с чем поспорить.

Аргумент №1. “Система не распознаёт и не заносит в базу каждого человека из толпы, а, напротив, ищет в ней того, кто предварительно известен”.

Вполне возможно, что это так. Но узкое место этого аргумента — слова “предварительно известен”. За годы протестов силовики накопили огромный массив информации об активистах гражданского общества. Ничего не мешает системе, которая “не распознаёт и не заносит в базу каждого человека”, искать конкретные лица по кадрам из более ранней оперативной съёмки, сделанной “тихарями”.

Ранее Шатров говорил, что в систему можно загрузить стороннюю фотографию и она найдёт по ней человека, если он был где-то замечен камерами. Причём сделает это очень быстро. Скорость распознавания системы Kipod, которую разрабатывает “Синезис”, — 200 тысяч лиц в секунду.

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Аргумент №2. “Система в принципе не может идентифицировать неизвестных участников протеста”.

Александр Шатров постоянно делает акцент на “массовой идентификации” и “неизвестных участниках”. Мы этот аргумент понимаем так: Kipod предназначается не для того, чтобы выдать имя и фамилию человека с видео. Но это же не значит, что система не может использоваться точечно — для поиска конкретных лиц! 

Например, считается, что Республиканская система мониторинга общественной безопасности (РСМОБ) помогла вычислить активиста Николая Дедка, который скрывался от силовиков до ноября 2020 года. С помощью видеозаписей со станций метро и переходов около них силовики смогли установить его маршрут во время периодических приездов в Минск.

Кадры с камер видеонаблюдения в переходах метро, с помощью которых выследили активиста Николая Дедка

В РСМОБ, которую (и это совершенно официальный факт) обслуживает компания “24х7 Паноптес” — “дочка” Synesis, — входят камеры видеонаблюдения, работающие в метро. Николай Дедок прятался в посёлке Сосновый в Осиповичском районе. Оттуда он на маршрутке регулярно ездил в Минск — до станции метро “Могилёвская”. А там спускался в метро.

Судя по видео, опубликованному после задержания Дедка, ему в лицо распылили газ.

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Аргумент №3. “Первые “информационные вбросы” против “Синезис” утверждали, будто бы РСМОБ массово идентифицирует протестующих на улицах страны”.

Стоит уточнить, что в формулировке Евросоюза ничего не говорится про массовое распознавание участников протеста. Там есть про “гражданское общество” и “демократических активистов”, а это не обязательно протестующие.

Шатров говорит, что если попробовать загрузить в систему хотя бы базу паспортов взрослых жителей Минска, то она захлебнётся. Но МВД не скрывает, что к концу 2020 года создало картотеку участников несанкционированных акций. И тут речь уже не о миллионах, а о десятках тысяч запросов. Та “массовость”, которую Kipod вполне способен переварить.

В Kipod можно загрузить снимок человека и найти записи камер с его участием / Минск-Новости

Аргумент №4. “Синезис” не имеет договора на поставку или обслуживание РСМОБ ни с КГБ, ни с МВД. Это компания “24х7 Паноптес”, а не “Синезис”, взяла на себя договорные обязательства, но только после успешного завершения тендера".

Действительно, техническим оператором РСМОБ является компания “24х7 Паноптес”. Она до 25 марта 2021 года на 100% принадлежала “Синезису”, а теперь полностью принадлежит Александру Шатрову.

Ещё деталь. Директор “24х7 Паноптес” Алексей Кныш — бывший силовик, выпускник Академии МВД (окончил с красным дипломом следственно-экспертный факультет в 2000 году). После работал на различных должностях в правоохранительных органах. И только с февраля 2018-го — директор “24х7 Паноптес”.

И ещё про связь с милицией. Еврорадио недавно писало, что силовики настаивают на установке камер видеонаблюдения, подключённых к РСМОБ, если кафе хочет работать после 23:00. Они требуют копии заявления к “24x7 Паноптес” от владельца помещения. При этом за установку и эксплуатацию камер должно платить заведение.

Сколько Synesis планировал зарабатывать на видеокамерах в общественных местах

Аргумент №5. “Компания “Паноптес” никогда не получала оплату от КГБ или МВД, а только от абонентов платформы (субъектов хозяйствования — транспортных компаний, торговых центров, автозаправочных станций, ресторанов, гостиниц), которые подключают свои камеры к системе”.

Согласно указу Лукашенко “О республиканской системе мониторинга общественной безопасности”, только три ведомства — ДФР, ОАЦ и СБП — подключены к системе на безвозмездной основе. А всего РСМОБ пользуют восемь ведомств. И с остальными пятью не всё так однозначно.

В том же указе Лукашенко написано: “Организация каналов связи другими пользователями осуществляется в пределах средств, предусмотренных на их содержание в соответствующих бюджетах, а также за счёт иных источников, не запрещённых законодательством”. Так кто платит за доступ пяти из восьми силовых ведомств к РСМОБ? Сами ведомства? Или кто-то увиливает от оплаты услуг, прикрываясь ведомственным статусом?

А камеры видеонаблюдения, которые установлены на зданиях силовиков, — кто оплачивает “абонентку” за их подключение к РСМОБ?

Восемь силовых ведомств подключённых Республиканской системе мониторинга общественной безопасности (РСМОБ) — ДФР, МВД, КГБ, ОАЦ, МЧС, ГТК, ГПК, СБП.

Аргумент №6. “Все подключённые к РСМОБ камеры в Минске расположены в метро и на железнодорожном вокзале — в этих местах протесты не проходили”.

В 2020 году Александр Шатров в видеоинтервью “Радио Свабода” рассказал о 695 камерах. И из этого следует, что всё же не все камеры установлены в метро и на ж/д вокзале, ведь в том же интервью говорится, что на станциях метро установлено 515 камер. В 180 камер на железнодорожном вокзале верится с трудом.

Действительно, метро и вокзал не были основными локациями августовских протестов. Более того — станции метро закрывали в районах предполагаемых массовых акций. Но камеры находятся в том числе в подземных переходах станций метро. Использовать их для идентификации демократических активистов ничто не мешало и не мешает.

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Аргумент №7. “Проект РСМОБ на сегодняшний день является глубоко убыточным для компании”.

Интересно, что с этим аргументом обычно соседствует тезис о том, что “Синезис” — коммерческая компания. Если это так, то почему “коммерческая компания” поддерживает “глубоко убыточный проект”? 

Возможен простой ответ: компания рассчитывает на прибыль в будущем. В разное время называлось разное количество камер — от 360 тысяч за ближайшие 5 лет до 13 тысяч к концу 2021 года. В таком случае доход компании будет намного больше тех 27 тысяч долларов в месяц от 695 камер, о которых сегодня говорит Шатров.

В таком случае уместно говорить не об убыточности проекта, а об инвестициях, которые компании Шатрова делают в своё будущее. А инвестиции это всегда риск.

Аргумент №8. “Согласно установившейся судебной практике, юридическое лицо не может считаться “бенефициаром” власти, если оно действует на основе своего профессионального опыта и не получает выгоду за счёт предпочтительного подхода или не пользуется преимуществами, основанными на особом благосклонном отношении”.

Еврорадио подробно расписывало взаимоотношения компаний группы “Синезис” с приближённым к власти бизнесменом Олексиным, для которого компания делала софт, и Управлением делами президента, для которого она делала сервис мгновенных онлайн-лотерей. Также “Синезис” работал с властями во время Европейских игр в 2019 году. И стоит ли говорить, что в тендере на выбор технического оператора для РСМОБ участвовала единственная компания — “24х7 Паноптес”, принадлежавшая на тот момент “Синезис”.

Это точно не “предпочтительный подход” или “благосклонное отношение”?

Переименование компаний из группы "Synesis" / Еврорадио

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Аргумент №9. Компании группы Synesis никогда не были под санкциями, но “мы убрали название “Синезис”, чтобы не разгребать огромный ворох проблем”.

Действительно, компании, связанные с Synesis, поменяли названия. Например, ООО “Синезис Лото” превратилось в ООО “Ридотто”. Но изменились не только названия. Ведь санкции действуют в том числе на юрлица, которыми владеет санкционная компания. Это мы можем наблюдать на примере санатория “Беларусь” в Литве, который принадлежал Управлению делами президента.

Например, “Синезис Стратус” до 25 марта на 99% принадлежал “Синезис”, а теперь принадлежит Шатрову. То же самое — с “24×7 Паноптес”, где “Синезис” владел 100%.
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