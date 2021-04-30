+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Отопление подорожает в 5 раз? У гродненца жировка за год потяжелела на 25%, при этом уровень возмещения затрат упал

— В марте прошлого года заплатил за коммуналку 129 рублей, процент возмещения был 83,2. В марте этого года сумма по жировке вышла 161 рубль, возмещаем 82,3 %. Выходит, плата за услуги ЖКХ выросла почти на 25 %, а процент возмещения, наоборот, уменьшился.

Фото: TUT.BY

 Как так? — обратился в редакцию «Вечернего Гродно» читатель Леонид.

Гродненские журналисты решили узнать, за какие ЖКУ гродненцы платят полностью, какую часть погашает государство и насколько потяжелеет жировка в семье, которая будет полностью оплачивать коммуналку.

О том, что мы будем покрывать 100 % затрат на оказание коммунальных услуг, говорят уже много лет. По Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы должны были выйти на этот уровень оплаты (кроме отопления, газа и электроэнергии) в 2018 году. Последний раз об этом шла речь в конце 2019 года, сообщалось, что 100 % оплаты коммуналки введут не раньше 2026 года.

Пока же тарифы ЖКХ и предельно максимальные цены только пересматривают в пределах пяти долларов два раза в год — с 1 января и 1 июня.

Правда, в этом году их поменяют трижды — ещё и с 1 сентября.

Кроме того, с 1 июня добавится новая коммунальная услуга — управление общим имуществом совместного домовладения (0,0165 рубля за кв. м). В чём её суть, пока никто не берётся рассказать.

Итак, сегодня гродненцы полностью оплачивают только одну коммунальную услугу — вывоз мусора. Расходы на газ покрываем из своего кармана на 95 %. Отопление и капитальный ремонт дома оплачиваем всего на 19 и 36 % соответственно. Также погашаем меньше 90 % затрат на ТО лифта. Проценты возмещения указаны в таблице.

Сколько мы возмещаем и сколько платит государство (в рублях)


Услуга ЖКХЛьготный тарифПлата сейчасПолный тарифПлата 100 %% возмещения
Вода, 10 куб. м1,044510,451,121711,2293
Канализация, 10 куб. м0,86048,60,91669,1794
Отопление, 1,2 Гкал20,621624,75107,31128,7719
Газ, 10 куб. м0,48404,840,50825,0895
Электричество (газ), 100 кВт*ч0,209220,920,23002391
Техобслуживание дома, 70 кв. м0,13229,250,14199,9393
Капремонт дома, 70 кв. м0,180012,60,505535,3936
Техобслуживание лифта, 3 человека1,504,51,735,1987
Вывоз мусора, 3 человека1,71265,141,71265,14100
Итого101,05232,89

Считалка «ВГ»


Посмотрим, насколько потяжелеет жировка у семьи из трёх человек, которая живёт в квартире площадью 70 кв. м и израсходовала 10 кубов воды, 10 кубов газа, 100 кВт*ч электроэнергии и 1,2 Гкал тепла. В расчёт не берём такие услуги ЖКХ, как уборка и освещение подъезда, техобслуживание домофона, электроэнергия на движение лифта, так как на них действуют предельно допустимые цены, выше которых начислять плату нельзя.

Выкладки приведены в таблице. Из них видно, что сейчас за коммуналку семья платит чуть больше 100 рублей. Через пять лет, если выйдем на 100% оплаты коммунальных услуг, жировка потяжелеет в 2,3 раза. Причём существенно подорожает отопление — более чем в пять раз.

С 1 мая те, кто попал в базу тунеядцев, будет платить за газ (если есть индивидуальные газовые отопительные приборы) и отопление по полным тарифам. Горячую воду на 100 % они оплачивают с 1 января 2019 года.

Какой процент мы возмещали последние пять лет
В 2016 году население возмещало 60,7 % затрат на оказание коммунальных услуг, в 2017 году — 69,7 %, в 2018 году — 75,6 %. В 2019 году, по расчётам, должны были выйти на 80,5 %. В 2020 году — 83,2 %.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Перед принятием неизбежного.
Анатолий Санотенко
Вся правда про «еврейское лобби»
Игорь Драко
Тюбик Гигина, или Жизнь без геля «Nivea»
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Ольга Карач
Как лукашенко отжимает жильё у детей в Беларуси?
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]