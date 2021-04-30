Отопление подорожает в 5 раз? У гродненца жировка за год потяжелела на 25%, при этом уровень возмещения затрат упал
— В марте прошлого года заплатил за коммуналку 129 рублей, процент возмещения был 83,2. В марте этого года сумма по жировке вышла 161 рубль, возмещаем 82,3 %. Выходит, плата за услуги ЖКХ выросла почти на 25 %, а процент возмещения, наоборот, уменьшился.
Фото: TUT.BY
Как так? — обратился в редакцию «Вечернего Гродно» читатель Леонид.
Гродненские журналисты решили узнать, за какие ЖКУ гродненцы платят полностью, какую часть погашает государство и насколько потяжелеет жировка в семье, которая будет полностью оплачивать коммуналку.
О том, что мы будем покрывать 100 % затрат на оказание коммунальных услуг, говорят уже много лет. По Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы должны были выйти на этот уровень оплаты (кроме отопления, газа и электроэнергии) в 2018 году. Последний раз об этом шла речь в конце 2019 года, сообщалось, что 100 % оплаты коммуналки введут не раньше 2026 года.
Пока же тарифы ЖКХ и предельно максимальные цены только пересматривают в пределах пяти долларов два раза в год — с 1 января и 1 июня.
Правда, в этом году их поменяют трижды — ещё и с 1 сентября.
Кроме того, с 1 июня добавится новая коммунальная услуга — управление общим имуществом совместного домовладения (0,0165 рубля за кв. м). В чём её суть, пока никто не берётся рассказать.
Итак, сегодня гродненцы полностью оплачивают только одну коммунальную услугу — вывоз мусора. Расходы на газ покрываем из своего кармана на 95 %. Отопление и капитальный ремонт дома оплачиваем всего на 19 и 36 % соответственно. Также погашаем меньше 90 % затрат на ТО лифта. Проценты возмещения указаны в таблице.
Сколько мы возмещаем и сколько платит государство (в рублях)
|Услуга ЖКХ
|Льготный тариф
|Плата сейчас
|Полный тариф
|Плата 100 %
|% возмещения
|Вода, 10 куб. м
|1,0445
|10,45
|1,1217
|11,22
|93
|Канализация, 10 куб. м
|0,8604
|8,6
|0,9166
|9,17
|94
|Отопление, 1,2 Гкал
|20,6216
|24,75
|107,31
|128,77
|19
|Газ, 10 куб. м
|0,4840
|4,84
|0,5082
|5,08
|95
|Электричество (газ), 100 кВт*ч
|0,2092
|20,92
|0,2300
|23
|91
|Техобслуживание дома, 70 кв. м
|0,1322
|9,25
|0,1419
|9,93
|93
|Капремонт дома, 70 кв. м
|0,1800
|12,6
|0,5055
|35,39
|36
|Техобслуживание лифта, 3 человека
|1,50
|4,5
|1,73
|5,19
|87
|Вывоз мусора, 3 человека
|1,7126
|5,14
|1,7126
|5,14
|100
|Итого
|101,05
|232,89
Считалка «ВГ»
Посмотрим, насколько потяжелеет жировка у семьи из трёх человек, которая живёт в квартире площадью 70 кв. м и израсходовала 10 кубов воды, 10 кубов газа, 100 кВт*ч электроэнергии и 1,2 Гкал тепла. В расчёт не берём такие услуги ЖКХ, как уборка и освещение подъезда, техобслуживание домофона, электроэнергия на движение лифта, так как на них действуют предельно допустимые цены, выше которых начислять плату нельзя.
Выкладки приведены в таблице. Из них видно, что сейчас за коммуналку семья платит чуть больше 100 рублей. Через пять лет, если выйдем на 100% оплаты коммунальных услуг, жировка потяжелеет в 2,3 раза. Причём существенно подорожает отопление — более чем в пять раз.
С 1 мая те, кто попал в базу тунеядцев, будет платить за газ (если есть индивидуальные газовые отопительные приборы) и отопление по полным тарифам. Горячую воду на 100 % они оплачивают с 1 января 2019 года.
Какой процент мы возмещали последние пять лет
В 2016 году население возмещало 60,7 % затрат на оказание коммунальных услуг, в 2017 году — 69,7 %, в 2018 году — 75,6 %. В 2019 году, по расчётам, должны были выйти на 80,5 %. В 2020 году — 83,2 %.
08:18 02/05/2021
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