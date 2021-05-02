Перетасовка кадров. Директор Брестмаша стал замом





На ОАО «Брестмаш» произошли кадровые изменения. Бывший руководитель Василий Кохович стал заместителем по коммерческим вопросам. По имеющейся информации, все производственные дела решает главный инженер Алексей Бражук. Его же пророчат как нового шефа.



