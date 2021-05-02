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Включая гарантию. Дилеры продолжат обслуживать автомобили Skoda в Беларуси

Напомним, правительство запретило ввозить эти авто в страну.

Дилеры продолжат обслуживать автомобили Škoda в Беларуси

- Обслуживание всех автомобилей Škoda на территории Беларуси, включая гарантийные обязательства, продолжает осуществляться официальными дилерами, - обратились представители этого производителя к владельцам авто на сайте skoda-auto.by. - Благодарим вас за то, что вы с нами!

Напомним, Совет министров Беларуси принял постановление, которым запретил ввоз и реализацию в Беларуси определенных товаров. В их числе оказались автомобили Škoda.

А недавно таможня объяснила, какие Škoda не разрешат ввозить в Беларусь. С 5 мая, когда постановление правительства вступит в силу, не будет осуществляться таможенное оформление и выпуск в свободное обращение (либо выпуск для внутреннего потребления) автомобилей Škoda при их ввозе в Беларусь через таможенную границу ЕАЭС, рассказали в ГТК.
Источник: Павел Мицкевич, kp.by
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