Дилеры продолжат обслуживать автомобили Škoda в Беларуси





- Обслуживание всех автомобилей Škoda на территории Беларуси, включая гарантийные обязательства, продолжает осуществляться официальными дилерами, - обратились представители этого производителя к владельцам авто на сайте skoda-auto.by. - Благодарим вас за то, что вы с нами!





Напомним, Совет министров Беларуси принял постановление, которым запретил ввоз и реализацию в Беларуси определенных товаров. В их числе оказались автомобили Škoda.





А недавно таможня объяснила, какие Škoda не разрешат ввозить в Беларусь. С 5 мая, когда постановление правительства вступит в силу, не будет осуществляться таможенное оформление и выпуск в свободное обращение (либо выпуск для внутреннего потребления) автомобилей Škoda при их ввозе в Беларусь через таможенную границу ЕАЭС, рассказали в ГТК.







