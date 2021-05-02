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«Очень многие цены выросли в 5-6 раз, но есть и рекорды»

Журналисты сравнили нынешние цены с чеком 2011 года.

«Очень многие цены выросли в 5-6 раз, но есть и рекорды»
В марте 2011 года читатель «Онлайнера» Евгений закупался ко дню рождения в дискаунтере «На недельку», что по улице Багратиона, 55Б. Чек вышел по тем временам внушительный — на 250 710 рублей. Спустя десять лет Евгений прислал в редакцию тот самый чек. Любопытно узнать, что поменялось с того времени.

К сожалению, дискаунтер «На недельку» канул в Лету семь лет назад. Сейчас на его месте пункт вывоза заказов «Е-доставки». Поэтому журналисты будут сверять цены с ним. Для удобства сравнения у старых цен журналисты отняли четыре нуля, округлив по математическому правилу. Также отмечаем, что нынешнее сравнение цен — это скорее субъективное ощущение, которое не претендует на полноценную статистику.


Перед тем как вы начнете читать, скажем сразу, что очень многие цены выросли в 5—6 раз. Но есть и рекорды. Топ подорожаний выглядит так:

Филе сельди «Матиас» — в 11 раз.

Нектар «Сочный фрукт» ананасовый — в 9,7 раза.

Популярные сигареты — в 9 раз.

Пакет-майка — в 8 раз.

Огурцы из теплицы — в 7,6 раза.

Куриная голень подорожала почти в 4 раза


Начнем с мяса. В 2011 году голень цыплят-бройлеров стоила 11 990 рублей, или 1,2 деноминированных рубля, за килограмм. В «Е-доставке» сейчас самая дешевая голень цыплят стоит 4,79 рубля. То есть за 10 лет цены на мясо выросли почти в 4 раза.

Сервелат «Швейцарский» за 4,09 рубля новыми сейчас не продается. Но зато можно купить «Финский» из средней ценовой категории по 15,06 в обычное время и за 10,99 на акции. Рост цены по сравнению с акционной — минимум в 2,5 раза.
 
Килограмм ветчины «Балерон» стоил в 2011 году 1,38 рубля новыми деньгами. «Балерон» из мяса птицы сейчас можно купить по 7,29 рубля.

В чеке два вида филе сельди и оба от «Санта-Бремор». Марки «Морячок» в «Е-доставке» нет. Зато есть «Матиас» оригинальное. И в том же весе, что и 10 лет назад. Стоит оно сейчас 3,49 рубля против 31 копейки тогда. Выходит, за 10 лет цена выросла в 11 раз.

Молоко стоило 29 копеек на новые деньги, сейчас — минимум 1,55 рубля

В далеком 2011 году литр молока «Брест-Литовск» стоил 29 копеек. К сожалению, в чеке не указана его жирность. Сейчас в «Е-доставке» есть два вида этого молока. С жирностью 2,8% оно стоит 1,84 рубля за литр. С жирностью 3,6% — уже 1,95 рубля. Молоко марки «Савушкин» с жирностью 1,5% стоит 1,55 рубля. Даже если сравнивать с самым дешевым молоком, то цена выросла в 5 раз.

Сычужный твердый сыр «Сливочный» стоил 2,12 рубля за килограмм. Сейчас есть «Сливочный» от Поставского молокозавода с тем же процентом жирности. Так вот он стоит 15,95 рубля за килограмм. Подорожал почти в 8 раз.

В чеке также указаны две баночки плавленого сыра-намазки. Марки «Сфинкс» в «Е-доставке» нет, зато осталось «Ласковое лето». Причем с той же жирностью и граммовкой. Десять лет назад он стоил 15 копеек, а сейчас — 99 копеек. Рост более чем в 6 раз.

Хлеб «Сітны» нарезанный стоил 23 копейки за буханку в 900 граммов. В «Е-доставке» оказался только ситный «Могилевский». Он стоит 1,29 рубля за 475 граммов. А если нужно именно 900 граммов, то «Купалаўскі» стоит 95 копеек. Рост примерно в 7 раз.

Багет «На сняданак» десять лет назад продавали по 16 копеек за 400 граммов. Сейчас продается багет «Утренний» в том же весе и стоит он 1,15 рубля. Аналогичная ситуация и с батоном «Городским». Он стоил 21 копейку. Сейчас батон «Столица» стоит 1,35 рубля за 400 граммов.

К слову, аналогов нескольких марок сладостей из чека найти так и не удалось. Поэтому пришлось обойтись без них.

Огурцы подорожали почти в 8 раз, а картошка — в 6

Тепличные огурцы раньше стоили 85 копеек за килограмм. В «Е-доставке» российские теперь стоят 6,49 рубля. Цена увеличилась в 7,6 раза.

Испанские томаты в 2011 году продавали по 84 копейки за килограмм. Сейчас есть армянские помидоры по 4,99 рубля, что почти в 6 раз дороже.

Польская пекинская капуста стоила 90 копеек за килограмм, а теперь можно найти российскую по 5,29 рубля. Подорожание почти в 6 раз.

Картофеля сорта «Дельфин», цена которого была 20 копеек за кило, в «Е-доставке» нет. Зато можно купить красный картофель сорта «Палац». Он стоит 1,45 рубля в обычные дни и 1,29 по акции. Картошка подорожала в 6 раз.

Белорусский репчатый лук сорта «Мустанг» стоил 28 копеек за килограмм. Сейчас самый дешевый узбекский лук стоит 95 копеек. Китайский чеснок раньше продавали по 2 рубля за кило, теперь — за 7,49, что почти в 4 раза дороже.

Эквадорские бананы стоили 62 копейки за килограмм. Сейчас килограмм ровно таких же бананов можно купить по 3,49 рубля. Это почти в 6 раз дороже.

Итальянское киви раньше стоило 81 копейку за кило, теперь — 4,79 (рост в 6 раз).

Турецких лимонов по 62 копейки, как в 2011 году, не найти. Теперь есть испанские по 3,99 рубля (рост в 6 раз).

Сетка египетских апельсинов десять лет назад стоила 57 копеек за килограмм, сейчас — 2,99 рубля. С 2011-го — пятикратный рост.

Ну и к польским яблокам, которые прочно обосновались на наших прилавках. Сорта Jonagored за 60 копеек нет, но мелкая «Элиза» стоит 1,99 рубля, а крупное польское яблоко — 2,39.

Нектар «Сочный фрукт» стоил 37 копеек, а сейчас — 3,59 рубля

Майонез «Махеевъ Premium провансаль» в 2011 году продавали по 49 копеек. Сейчас такой марки в «Е-доставке» нет. Зато есть стандартная упаковка «Махеевъ» с лимонным соком. Она стоит 2,39 рубля за 380 граммов. Кетчуп этой же марки с весом в 260 граммов стоил 25 копеек. Сейчас упаковка 300-граммовая и стоит 1,35 рубля.

Нет в «Е-доставке» и соевого соуса «Токо» по 31 копейке. Зато самый дешевый соевый соус стоит 79 копеек за 200 миллилитров, а белорусский от «Камако» — 1,29 рубля. Подсолнечное масло «Затея» стоило 64 копейки за литр. Сейчас самое дешевое — 4,36 рубля за тот же литр.

Из нектаров, которые указаны в чеке, есть только «Сочный фрукт» ананасовый. Его литр в 2011 году стоил 37 копеек, сейчас — 3,59. Это в 9,7 раза дороже.

Газированная питьевая вода «Кстати» стоила 18 копеек. Правда, непонятно, в каком литраже ее покупали. Сейчас такой марки нет в продаже. Одна из самых дешевых на сайте «Е-доставки» — газированная от «Фроста». Она стоит 0,65 рубля за литр.

Чай Jaf стоил 71 копейку за пачку. Но его в «Е-доставке» тоже нет. Из листовых сейчас самый дешевый стоит 1,25 рубля, а пакетированный — 0,65 рубля за 20 пакетиков.

Пакеты подорожали в 8 раз, а презервативы — в 5—6

Перейдем к бытовым товарам. Упаковка из четырех рулонов туалетной бумаги Soft Easy стоила 44 копейки. Сейчас самая дешевая бумага в таких упаковках стоит 95 копеек. Жидкость для мытья посуды «Fairy. Сочный лимон» десять лет назад стоила 47 копеек за бутылку. Сейчас в «Е-доставке» ее цена выросла до 2,59 рубля. То есть ценник подскочил в 5,5 раза.

Упаковку презервативов «Contex классические» продавали по 56 копеек. Сейчас пачка из трех штук стоит 3,69 в обычное время и 2,79 по акции. Рост — в 5—6 раз.

Что касается алкоголя и сигарет, то в «Е-доставке» их нет. Чтобы сравнить цены, журналисьы съездили в ближайший «Евроопт» и посмотрели на алкогольный отдел.

Итак, бутылка водки с 40% спирта той же марки, что и в чеке, стоит 8,25 рубля против 1,6 рубля в 2011 году. Это в 5 раз дороже. Шампанское — 5,59 против 1,2 рубля, что в 4,6 раза дороже. Белого полусладкого вина той марки, которая указана в чеке, не оказалось, поэтому мы взяли примерный аналог. Цены вышли 1,1 рубля против 5,29.

Пачка сигарет — 40 копеек против 3,7 рубля. Цена выросла более чем в 9 раз.

И в заключение. Пакет-майка, на цену которого никто никогда не обращает внимания, в 2011 году стоил 2,2 копейки. Сейчас — 17 копеек. И это почти восьмикратный рост, пишет charter97.org.
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