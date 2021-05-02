Романчук: Власти узаконили схему, когда можно «жировать на убытках»

– Сейчас неважно, сколько зарабатывает предприятие, – пишет Ярослав Романчук. – Во главе угла – желание начальства платить себе, как можно больше. Ну, и за одно чуточку можно про рабочих подумать, если деньги останутся.





Даже в советские времена дурным тоном было повышать зарплату без повышения производительности. Это чистой воды проедание капитала. Это жизнь за счёт будущих поколений. Это наплевательское отношение к тем, кто создавал своим трудом заводы и фабрики.





Белорусские власти в очередной раз узаконили схему, когда можно «жировать на убытках». Не получили прибыль? Не сработали в плюс? – Плевать, нам-то есть хочется не жареные пельмени, а фуагра, и не в Минске, а в Монако. Вот такая логика прослеживается за решением властей повышать зарплату (не указано, кому и сколько, начальникам или простым работягам).





Последствия предсказуемы:





1) рост дефицита денег на инвестиции и развитие;





2) экономия на экологических социальных программах, условиях труда;





3) ещё большее бюджетное иждивенчество, ещё опаснее культура халявы;





4) рост рисков отторжения начальства предприятий от работников, подпитка чувства несправедливости и обмана;





5) дальнейшая деградация самих госпредприятий.





Зачем что-то делать, если бабло можно косить в процессе превращения предприятий в руины?