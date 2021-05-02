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Романчук: Власти узаконили схему, когда можно «жировать на убытках»

Экономист Ярослав Романчук – о решении отвязать рост зарплаты от динамики производительности труда.

Романчук: Власти узаконили схему, когда можно «жировать на убытках»
Каррикатура: Экономика и жизнь
– Сейчас неважно, сколько зарабатывает предприятие, – пишет Ярослав Романчук. – Во главе угла – желание начальства платить себе, как можно больше. Ну, и за одно чуточку можно про рабочих подумать, если деньги останутся.

Даже в советские времена дурным тоном было повышать зарплату без повышения производительности. Это чистой воды проедание капитала. Это жизнь за счёт будущих поколений. Это наплевательское отношение к тем, кто создавал своим трудом заводы и фабрики.

Белорусские власти в очередной раз узаконили схему, когда можно «жировать на убытках». Не получили прибыль? Не сработали в плюс? – Плевать, нам-то есть хочется не жареные пельмени, а фуагра, и не в Минске, а в Монако. Вот такая логика прослеживается за решением властей повышать зарплату (не указано, кому и сколько, начальникам или простым работягам).

Последствия предсказуемы:

1) рост дефицита денег на инвестиции и развитие;

2) экономия на экологических социальных программах, условиях труда;

3) ещё большее бюджетное иждивенчество, ещё опаснее культура халявы;

4) рост рисков отторжения начальства предприятий от работников, подпитка чувства несправедливости и обмана;

5) дальнейшая деградация самих госпредприятий.

Зачем что-то делать, если бабло можно косить в процессе превращения предприятий в руины?
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