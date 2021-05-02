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“Госатомнадзор надо распустить”: активисты о лицензировании АЭС

30 апреля Госатомнадзор проводит общественные слушания “перед выдачей лицензии на эксплуатацию энергоблока №1 Белорусской АЭС”. “На знакомство с документами общественности предоставили всего пять дней, но их можно изучить и быстрее, так как там нет существа”, — сходятся во мнении эксперты Белорусской антиядерной кампании (БАЯК).

“Госатомнадзор надо распустить”: активисты о лицензировании АЭС
Белорусская АЭС / Еврорадио
“Если в документах указана вся информация, которую изучали на предмет выдачи лицензии, то Госатомнадзор надо распустить, потому что эта организация некомпетентная и несостоятельная. А если нет, тогда вопрос — где всё остальное?” — возмущается эколог Татьяна Новикова

Специалист объясняет: перед тем как давать лицензию, Госатомнадзор должен оценить не только проектную документацию, но и саму уже построенную АЭС —  насколько она соответствует проектным требованиям. Речь идёт не только о том, из каких материалов построена реакторная установка, другие агрегаты, которые влияют на работоспособность и безопасность станции, но и о том, как они функционируют.

“В документах упомянуто, что были планы ввода в эксплуатацию энергоблока и его испытаний. Но с результатами опытно-промышленных и пусконаладочных работ нас не знакомят. Где результаты исследований?” — задаётся вопросом Новикова. 


Ещё один важный момент, на который обращает внимание эколог, касается обращения с отработанным ядерным топливом — наиболее опасным отходом АЭС. 

В документе упоминается специальный транспортно-упаковочный контейнер (ТУК), который необходим для внутриплощадочного перемещения топлива. Известно, что такие контейнеры есть в России. Есть ли они у нас, в какую сумму обойдётся покупка и как это ударит по кошелькам налогоплательщиков, из предоставленного документа непонятно. 

“Нет плана обращения с отработавшим ядерным топливом. Я уже не говорю про дополнительное соглашение, без которого невозможна его отправка на переработку в Россию. Без понимания того, как нужно обращаться с отходами и что с ними будет, нам сейчас предлагают выдать лицензию и запускать в эксплуатацию АЭС. Мне кажется, что это наиболее опасный момент, потому что нет даже площадки промежуточного сухого хранения отработавшего ядерного топлива”.


Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский объясняет, что соглашение с Россией об обращении с отработавшим ядерным топливом не заключено, потому что сам процесс очень дорогой. По его мнению, первый счёт, который заплатит Беларусь, если станция всё-таки заработает, будет касаться как раз переработки отходов.

“Беларусь и Россия не могут договориться по этому вопросу с 2011 года. Сегодня нам говорят, что соглашение скоро заключат. А почему мы должны этому верить?” — задаёт риторический вопрос специалист.


 

АЭС — радиационный опасный объект


Больше всего активистов БАЯК волнуют вопросы, связанные с последствиями ввода в эксплуатацию атомной станции. Андрей Ожаровский возмущается тем, что слушания проходят “по безопасности АЭС”. По его мнению, писать про это в регламенте безграмотно: “Атомная станция является ядерным радиационным опасным объектом. Тот, кто это отрицает, является пропагандистом”, — говорит он. 

По словам Татьяны Новиковой, во всём мире принято проводить оценку риска строительства и ввода в эксплуатацию АЭС. Это необходимо, чтобы понять, как дозообразующие характеристики в совокупности всех выброшенных радионуклидов повлияют на здоровье людей. Для этого рассматриваются как количество выброшенных радионуклидов, так и их воздействие.

“Из воздушных труб АЭС периодически выбрасывается не только радиоактивный йод-131 но и йод-129, период полураспада которого составляет 16 миллионов лет. Этот йод накапливается. С 70-х годов в США ведут учёт, как этот йод аккумулируется и как, с учётом его аккумуляции, он воздействует на щитовидную железу. Проводили ли такую оценку в Беларуси, из документа непонятно”.

Судя по программе, участникам слушаний по вопросам, связанным с выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока АЭС, отведена пассивная роль. Регламент мероприятия предполагает выступления слушателей продолжительностью не более четырёх минут. Также нигде не указано, что замечания общественности вообще способны как-то повлиять на выдачу или невыдачу лицензии. Тем не менее активисты призывают общественность и дальше открыто высказывать своё мнение, потому что “проблема строительства АЭС — сложная как с точки зрения экологии, так и политики” и слушаниями история не закончится.
Источник: Еврорадио
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