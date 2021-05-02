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В Минске строят несколько многоуровневых экспериментальных паркингов

В столице строят несколько многоуровневых экспериментальных паркингов, чтобы найти самый оптимальный по стоимости, сообщает агентство «Минск-Новости».

В микрорайоне Чижовка-6а объединение «Минскстрой» выступает заказчиком на многоуровневую пятиэтажную автостоянку на 250 машино-мест с эксплуатируемой кровлей. Объект возводят не в традиционном монолитном исполнении, а в сборных железобетонных изделиях Завода эффективных промышленных конструкций.

Как пояснили в объединении, примененный конструктив запроектирован при строительстве объектов-аналогов впервые, является экспериментальным и, по предварительному расчету, значительно уменьшает стоимость машино-места по сравнению с традиционными монолитными «этажерками».

Помимо этого, в столице возводятся еще несколько паркингов от разных проектировщиков и заказчиков.

— Там применены разные конструктивные системы, есть варианты с винтовыми заездами, наклонными и другими. Но задача во всех случаях одна — максимально удешевить возведение подобных объектов, чтобы они были доступны по цене для горожан, — прокомментировал первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.

Самые оптимальные варианты станут эталоном, рекомендованным для применения в районах новой жилой застройки.

Сегодня ни один проект возведения кварталов не может состояться без наличия необходимого количества мест хранения личного транспорта жителей. Из-за дефицита свободных территорий строить плоскостные стоянки не получается, поэтому вблизи групп домов чаще всего предусматриваются наземные многоуровневые гаражи. И если раньше они проектировались, но до строительства дело не всегда доходило, то теперь ситуация изменилась. Застройщик обязан возвести такие объекты. И вопрос цены совсем не лишний независимо от того, за чьи средства будут строить — дольщиков или бюджета.
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