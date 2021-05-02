







Дорожает все, кроме блоков и бетона





Первое, что заметно подорожало для белорусов, — пиломатериалы. Теперь за куб хорошей доски нужно выложить 500−650 рублей. Производители деревянных и каркасных домов говорят, что это уже отразилось на стоимости их продукции: на этапе строительства коробки среднего по площади дома цена выросла на 6−7 тысяч рублей.





Однако вырастет и стоимость строительства в целом, так как подорожало не только дерево. И если брать стройку дома от начала до конца, то в смете мало какие цифры совпадут с прошлогодними.





Так, например, арматура для фундамента год назад стоила 500 долларов за тонну (по тогдашнему курсу). Сегодня, по словам руководителя архитектурной студии «Территория» Дмитрия Устиновича, стоимость подпрыгнула до 700−800 долларов.





— Металл у нас на рынке российский — наши металлурги отправляют свою продукцию в Россию, — говорит он. — В России же в этом году выросла цена на арматуру. Учитывая желание наших поставщиков побольше заработать в начале сезона, то мы и получили такую стоимость. Еще заметно подорожал экструдированый пенополистирол (утеплитель). Если раньше он стоил 120−130 рублей за куб, то теперь цена в 200 рублей считается хорошей.





Дмитрий Устинович отметил, что сейчас цены на стройматериалы постоянно меняются, поэтому сметы к проектам за неделю становятся неактуальными.





Директор строительной компании Belikov Monolit Алексей Беликов подтвердил, что цены по некоторым позициям выросли на 40−70%.





— На 70% выросла стоимость арматуры, кровельные материалы подорожали процентов на 40, повысились цены на гидроизоляцию, утеплители, — говорит он. — Пошла вверх стоимость услуг строительной техники. Что не подорожало пока, так это бетон, стеновые блоки, щебень, песок.



Дешевле уже не будет?





Еще существенно подскочили цены на ОСБ-плиты белорусского производства (используются для обшивки каркасных стен, для сплошного настила под битумную черепицу). Если год назад можно было купить один лист за 20 рублей, то теперь цена перевалила за 32 рубля и, по прогнозу, будет дорожать еще.





Окна ПВХ по сравнению с прошлым годом выросли несущественно — всего на 10−15%.





В этом сезоне стали дороже и металлические кровли. Причина — выросла стоимость на металл в России. Представитель компании, занимающейся производством металлочерепицы из российского сырья, рассказал, что в ближайшие дни цены поднимутся на 7%, а на следующей — еще на столько же. Учитывая увеличившуюся в два раза стоимость древесины для стропильной системы, смета на строительства крыши заметно вырастет.





По инженерному оборудованию европейских производителей больших изменений в цене пока не наблюдается. Так, директор компании «Тритэ инжиниринг» Владислав Сребняк заявил, что повышение цен на отопительное оборудование составило не более 7% (и это с учетом сезонного увеличения стоимости у производителя на 3,5% и подросшего курса евро).





— Вероятно, в этом году меньше будет заказов на премиальные системы от частных застройщиков из ИТ-сферы, — добавил Владислав.





В то же время эксперты отмечают рост цен на комплектующие (трубы, фитинги). Более того, по некоторым позициям наблюдается даже дефицит.





А что с ценами на отделочные материалы?





— Отделочные материалы понемногу дорожают каждую неделю, — говорит руководитель сообщества профессионалов-отделочников «Мастер дел золотые руки» Владимир Лабковский. — Согласовываешь с заказчиком закупку материалов на одну сумму, он пару дней обдумывает, а когда отправляешься на закупку, то уже видишь другие суммы. На общем объеме приходится переплачивать 120−140 рублей. Например, мешок цементной штукатурки подорожал на рубль. Казалось бы, немного, но если на квартиру нужно 90 мешков, то смета сразу на 90 рублей вырастает. Причем, по моим наблюдениям, больше всего дорожает мелочовка. Например, металлический уголок стоил 90 копеек, а теперь — 1,2−1,5 рубля. Стеклосетка фасадная белорусского производителя раньше стоила 46 рублей, а теперь — 56−58 рублей. То же самое и с медным кабелем для проводки: стоил 92 копеек, теперь — 1,4 рубля. Шпаклевки, краски, грунтовки дорожали поэтапно начиная с начала года.





Цены растут, но люди строят





Рост стоимости на стройматериалы некоторые наши собеседники связывают с пандемией коронавируса: спрос на стройматериалы упал, останавливалось или сокращалось производство, а когда спрос появился — склады пустые.





Еще один фактор — удорожание производства материалов в соседней России. Дилерам на заводах это объясняют ростом цен на сырье. Кроме того, некоторые позиции в дефиците. Например, производители каменной ваты даже ввели квоты для дилеров.





Как писал РБК осенью 2020 года, стоимость бетона, песка, щебня в России уже тогда поднялась на 20−25%, фасадных материалов — на 10−25%. Из-за курсовой разницы цены на импортные строительные и отделочные материалы выросли на 10−20%.





Почти все комплектующие для кровель за два месяца тогда выросли в цене на 15−20%.





— Кровля, фасады, ограждение, пленки-мембраны, метизы подорожали на 5−20%, — говорит Сергей Наместников из российской компании Grand Line. — Материалов под запросы не хватает. Есть дефицит дерева, металла.





Кирпич подорожал на 9%, металл — на 10%, вентиляция и комплектующие на сантехническое оборудование и отопление — на 11−15%, электрика — на 20%.





Собеседники сошлись во мнении, что снижения цен уже не будет.





Что касается Беларуси, в этом году некоторые наши эксперты отмечают ажиотажный спрос на строительство: люди не ждут, что стройматериалы подешевеют.





— Возможно, это проявился отложенный спрос, — рассуждает Дмитрий Устинович. — Никто не ожидал строительного бума, а он есть. Соответственно, есть спрос — и на нем зарабатывают.



