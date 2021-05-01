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В ПВТ ответили Савиных на "фейк". Больше половины — за счёт старых резидентов

ПВТ расшифровал статистику прироста

В администрации ПВТ обратили внимание на заметку про вскрытый Андреем Савиных «фейк» относительно миграции ИТ-специалистов. И решили внести ясность.

Там отметили, что ПВТ вырос не только за счёт новых компаний. И в доказательство привели более полный расклад статистики по приросту численности работников резидентов ПВТ. 

На 1 января 2020 года в компаниях-резидентах Парка числилось 60 938 сотрудников. На начало 2021 года их было 69 792. Прирост за минувший год — 8 854 человек.

В том числе:

+5 268 — за счёт прироста в старых компаниях-резидентах;

+3 586  — за счёт новых резидентов.

Ранее директор ПВТ Всеволод Янчевский сообщал, что за 2020 год в Парке появилось более 10 тысяч новых рабочих мест.


«Обсуждение вышло за рамки обсуждения положений декрета, — отчитался он о парламентском заседании, где выступал директор ПВТ. — Было много вопросов и суждений о развитии информационной отрасли. Между делом вскрылся очередной „фейк“ об отъезде наших специалистов в другие страны. Вскрылся на цифрах: 2019 год — 60 938 работников, 2020 год — 69 792 работника. Прирост — 8 854 человека. В текущем 2021 году рост продолжается. Увеличивается также число компаний-резидентов, растёт объём производства!»

dev.by заметил, что статистический прирост сотрудников ПВТ за счёт вступления новых резидентов и отъезд ИТ-специалистов — две разные вещи. Это, вероятно, и спровоцировало дискуссию.
dev.by
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