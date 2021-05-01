Нефтеперерабатывающие заводы в Беларуси являются одними из основных поставщиков автомобильного топлива на украинский рынок. В настоящее время южная соседка испытывает определенные сложности с регулированием рынка нефтепродуктов и с организацией контроля при реализации топлива, в результате чего там с завидной частотой при проверках местных нефтебаз и АЗС отмечаются случаи несоответствия качества автобензинов требованиям стандартов.





Украинский аналитик Сергей Куюн в авторской колонке написал о том, что в автобензинах были обнаружены металлосодержащие присадки и установлено повышенное (по сравнению с нормами) содержание в топливе спиртов, а также ряда других соединений. Эта новость осталась бы незамеченной, если бы украинская компания не закупала топливо на ОАО "Нафтан".





Кроме этого, исходя из лабораторных анализов, у ряда украинских экспертов появились подозрения, что, возможно, за счет добавления украинской компанией различных добавок, нафтановский бензин с октановым числом 92 превращается в бензин с октановым числом 95. В данной теме попробовал разобраться Sputnik.





"Процесс производства товарных автобензинов схож на всех нефтеперерабатывающих предприятиях. Сырьем у нас является нефть, она разгоняется на установке первичной переработки нефти на отдельные фракции, которые потом направляются на другие установки: изомеризации бензиновых фракций, каталитического риформинга и так далее", - вводит в суть процесса получения топлива главный технолог ОАО "Нафтан" Артем Дудник.





Главный технолог ОАО Нафтан Артем Дудник

© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО





По его словам, весь этот сложный процесс преследует одну цель – получить необходимые компоненты для получения товарного бензина. Впоследствии на их основе и производятся автомобильные бензины.





"Все компоненты проходят систему многоступенчатого контроля на каждом этапе производства, начиная от сырой нефти до полуфабрикатов и далее вплоть до готовой продукции", - заверил главный технолог.

На НПЗ в Новополоцке бензин блендируют до необходимого качества, а перед тем как отправить его потребителям, он проходит обязательную паспортизацию с получением всех необходимых документов на соответствие стандарту СТБ-1656, который по своей сути является аналогом европейского стандарта EN-228.





Артем Дудник отметил, что Нафтан выпускает два вида бензинов – Аи-92 и Аи-95. При этом он обратил внимание, для повышения октанового числа в бензине применяется такая широко распространенная присадка, как МТБЭ (Метил-трет-бутиловый эфир – Sputnik). Белорусский стандарт качества бензинов предусматривает содержание кислорода до 2,7% и содержание этанола до 5%.





"На ОАО "Нафтан" при выпуске бензина этанол и ММА (Монометиланилин – Sputnik) не применяются", - особо подчеркнул технолог НПЗ.

Рекламаций от потребителей Новополоцк не получал

Начальник управления реализации нефтепродуктов Виктор Кунцевич рассказал, что НПЗ в Новополоцке работает по долгосрочным контрактам, в том числе и с поставками топлива на украинский рынок. При этом южное направление составляет незначительную долю во внешних поставках, потому что "Нафтан" больше специализируется на дизтопливе, которое идет на экспорт в Европу.





"В среднем на украинский рынок поставляется около 10 тысяч тонн бензина в месяц, а основная часть наших топлив уходит на европейское направление", - констатировал специалист коммерческой службы.





По его словам, в силу логистики заводу в Новополоцке наиболее выгодными являются рынки стран Балтии, Польши, Чехии и Словакии.





"Мы никогда не получали рекламаций от европейских потребителей или же от стран, входящих в Таможенный Союз, по качеству топлива", - констатировал начальник управления реализации нефтепродуктов.

Разгонка нефти и стабилизация бензиновых фракций

Нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке в настоящее время работает в основном на российском сырье, которое доставляется по магистральному трубопроводу "Дружба". Сердцем НПЗ являются установки первичной переработки черного золота – АТ-8 и АВТ-6. Журналисты любят сравнивать их работу с самогонным аппаратом, только это будет серьезным упрощением по отношению к той работе, которую проделывают белорусские инженеры. Мы побывали на одной из первичек – установке АТ-8.





"Здесь происходит разгонка нефти на узкие фракции. В результате получается прямогонный бензин, керосин, дизельное топливо, атмосферный газойль и мазут", - пояснил принцип работы начальник установки АТ-8 Виталий Данишевский.





По его словам, на установке также происходят такие технологические процессы, как стабилизация и разгонка бензинов на узкие фракции. При этом во время стабилизации из бензинов удаляются "сухие и жирные газы", которые затем отправляются на улучшение своих свойств, где из них удаляется сероводород. В результате разгонки, в свою очередь, получаются различные компоненты товарных бензинов.





"В данный момент установка работает на 90% от номинальной мощности. Мы можем перерабатывать в час до 750 тонн нефти. Для сравнения, за четыре часа мы можем переработать железнодорожный эшелон – это 60 цистерн", - обратил внимание Виталий Данишевский.





После чего добавил, что при такой загрузке на АТ-8 получают в час около 110 тонн прямогонного бензина. Для получения качественного бензина соответствующего европейским нормам он должен отвечать целому ряду критериев.





Сейчас после первичной переработки нефти получают значительную долю мазута на выходе, но, по словам специалиста, после завершения модернизации на предприятии глубина переработки достигнет 90%.

Проверка качества нефти и топлива в лаборатории

Бензин с ОАО "Нафтан" проходит полный лабораторный контроль и только после того, как специалисты подтверждают, что он выдерживает все испытания, подписывается паспорт качества. При этом проверка качества продукции идущей на экспорт ничем не отличается от поставок на белорусский рынок. Все выпускаемое топливо отвечает стандарту Евро-5.





Начальник лаборатории по контролю топливного производства Анна Ремез заверяет, что с НПЗ в Новополоцке не может уйти потребителю бензин с содержанием недопустимых примесей.





Начальник лаборатории по контролю топливного производства Анна Ремез

© SPUTNIK / ВИКТОР ТОЛОЧКО





"У нас проводится проверка на процентное содержание оксигенатов (добавки в бензин кислородсодержащие – Sputnik), в том числе спиртов. Такой контроль осуществляется постоянно на каждом резервуаре", - добавила начальник лаборатории.





Анна Ремез пояснила, что на НПЗ работает система всесторонней проверки качества на всех этапах производства. Помимо контроля качества поступающего на завод сырья, лаборатория даже проверяет собственные реагенты, которые использует при анализах.





"Это делается для того, чтобы мы были уверены в качестве проводимых испытаний", - особо отметила она.





В лаборатории в начале проводится контроль качества черного золота, после чего она идет на установку и специалисты проверяют уже полученные на выходе полуфабрикаты. Проверяются также и другие компоненты, из которых потом получают бензины. После того, как выдается заключение лаборатории на товарный резервуар, топливо отгружается, при этом делается выходной контроль качества продукции в налитых вагонах.





"При загрузке топлива в цистерны, которые уходят потребителям, мы делаем дополнительные контрольные анализы по ряду основных показателей, а также сохраняем арбитражные пробы на случай проведения расследований в спорных ситуациях", - подытожила Анна Ремез.

Вместо итогов

Нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке поставляет на украинский рынок исключительно бензин Аи-92. Оптовым потребителем топлива является целый ряд украинских компаний. Интересно, что в результате проверок, результатами которых оперирует Сергей Куюн, подверглось сомнению качество бензина с октановым числом 95.





В данном случае, можно смело говорить о том, что украинская компания, получив белорусский бензин, который соответствует всем необходимым стандартам, скорее всего, добавила в него целый ряд присадок, в концентрациях значительно превышающих нормы стандартов.





Потребители на украинских заправках в этой ситуации получили "разбодяженный" бензин вроде бы с октановым числом 95, но приготовленный на основе нафтановского Аи-92 с вовлечением в него различных компонентов, в результате чего и были выявлены в топливе отклонения по качеству. Видимо, украинская компания в данном случае поставила свою финансовую выгоду выше деловой репутации.



