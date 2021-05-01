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Для граждан -"тунеядцев" подняли тарифы на отопление и газ. Давно мечтали это сделать

Власти решили, что не занятые в экономике граждане, которых часто называют "тунеядцами", с 1 мая 2021 года будут оплачивать по полным тарифам отопление и газоснабжение.

Повысить тарифы хотели ещё в 2020-м, но передумали / domaita.by

На отопление и подогрев воды для "тунеядцев" тариф составит 107,31 рубля за Гкал. Это в пять раз выше, чем для "обычных" граждан.

Газоснабжение обойдётся в 0,5082 рубля за кубометр при наличии счётчика. Тарифы на газ в зависимости от типа жилья и наличия газовой плиты можно посмотреть здесь.

С января 2019-го "тунеядцы" оплачивают по полным тарифам горячую воду.

Узнать, включили ли вас в базу тунеядцев, можно на Едином портале электронных услуг.
euroradio.pl
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