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Новый локдаун резко обвалил экономику Германии

Объем ВВП Германии в первом квартале сократился на 1,7 процента, сообщило федеральное статистическое ведомство. Новое ослабление конъюнктуры в ФРГ затянуло в минус и экономику всей еврозоны.й квартал текущего года на 0,6 процента.

Новый локдаун, введенный в Германии посреди третьей волны эпидемии коронавируса неожиданно сильно обвалил экономику ФРГ. В первом квартале 2021 года объем ВВП страны сократился в квартальном исчислении на 1,7 процента, сообщило Федеральное статистическое ведомство в пятницу, 30 апреля. Опрошенные агентством Reuters экономисты ожидали снижения ВВП на 1,5 процента, пишет dw.com


По словам статистиков, причиной нового обвала экономики стали дальнейшие антикоронавирусные ограничения, из-за которых сильно пострадал потребительский спрос. Ранее немецкая экономика на протяжении двух кварталов подряд демонстрировала рост: в 4-м квартале 2020 года - на 0,5 процента, а в 3-м - на 8,7 процента.

В свою очередь европейское статистическое ведомство Eurostat 30 апреля констатировало, что новое ослабление конъюнктуры в Германии затянуло в минус и экономику всей еврозоны. Согласно предварительным данным, совокупный ВВП стран еврозоны сократился за первый квартал текущего года на 0,6 процента.
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