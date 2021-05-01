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Samsung стала крупнейшим производителем смартфонов

Samsung опередила Apple и стала крупнейшим производителем смартфонов. В настоящее время на долю южнокорейского бренда приходится более пятой части мировых продаж.



Samsung продала 76,5 млн. смартфонов за квартал, при этом доля рынка, которую занял производитель, — 22%. Это означает 66%-й прирост прибыли. Как поясняется, не последнюю роль в повышении доходности сыграл выход флагманской версии Galaxy S21.

Apple «сбыла» 52,4 млн iPhone, заняв долю рынка в 15%. 

Китайский бренд Xiaomi показал лучшие результаты за всю историю: поставки Xiaomi увеличились на 62% и составили 49 млн единиц. Рыночная доля — 14%.

Несмотря на то, что компании продемонстрировали невероятную продуктивность в первом квартале, эксперты сдержанно смотрят на закрепление результатов. Темпы производства и продаж могут снизиться в следующем квартале из-за дефицита чипов на рынке, который уже стал серьёзной проблемой для многих мировых производителей. 
DEV.by
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